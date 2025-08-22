ВТБ улучшит условия по вкладам в рублях на короткий срок

https://ria.ru/20250822/vtb-2036899179.html

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях на короткий срок с 22 августа, максимальная ставка на вклады сроком на два месяца теперь составит 16,5%, сообщает пресс-служба банка. "С 22 августа ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях на короткий срок. Ставка на срок два месяца увеличивается на 0,5 п.п. как для новых вкладчиков ВТБ, так и действующих клиентов банка, которые разместят на депозит новые деньги. Максимальная ставка составит 16,5% годовых", - говорится в сообщении. Старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин сообщил, что несмотря на снижение ключевой ставки, сберегательная активность населения остается на высоком уровне. Вклады по-прежнему остаются наиболее надежным и понятным инструментом для накопления у большинства россиян. "Мы хотим предложить им возможность открыть вклад на короткий срок по выгодной ставке. Это особенно актуально для тех, кто планирует большую покупку в конце года или просто захочет порадовать себя "бонусом" ближе к зиме", – отметил Охорзин.

