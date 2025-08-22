https://ria.ru/20250822/vtb-2036899179.html
ВТБ улучшит условия по вкладам в рублях на короткий срок
ВТБ улучшит условия по вкладам в рублях на короткий срок - РИА Новости, 22.08.2025
ВТБ улучшит условия по вкладам в рублях на короткий срок
ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях на короткий срок с 22 августа, максимальная ставка на вклады сроком на два месяца теперь составит 16,5%, сообщает... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T08:10:00+03:00
2025-08-22T08:10:00+03:00
2025-08-22T08:12:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979269232_0:70:3518:2048_1920x0_80_0_0_33be16995ffed8730629554b26f09e51.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях на короткий срок с 22 августа, максимальная ставка на вклады сроком на два месяца теперь составит 16,5%, сообщает пресс-служба банка. "С 22 августа ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях на короткий срок. Ставка на срок два месяца увеличивается на 0,5 п.п. как для новых вкладчиков ВТБ, так и действующих клиентов банка, которые разместят на депозит новые деньги. Максимальная ставка составит 16,5% годовых", - говорится в сообщении. Старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин сообщил, что несмотря на снижение ключевой ставки, сберегательная активность населения остается на высоком уровне. Вклады по-прежнему остаются наиболее надежным и понятным инструментом для накопления у большинства россиян. "Мы хотим предложить им возможность открыть вклад на короткий срок по выгодной ставке. Это особенно актуально для тех, кто планирует большую покупку в конце года или просто захочет порадовать себя "бонусом" ближе к зиме", – отметил Охорзин.
https://realty.ria.ru/20250818/vtb-2036016812.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979269232_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_4d908ebfb9b6ff73531b56acc6346306.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика
ВТБ улучшит условия по вкладам в рублях на короткий срок
Максимальная ставка на вклады ВТБ на 2 месяца с 22 августа составит 16,5%
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях на короткий срок с 22 августа, максимальная ставка на вклады сроком на два месяца теперь составит 16,5%, сообщает пресс-служба банка.
"С 22 августа ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях на короткий срок. Ставка на срок два месяца увеличивается на 0,5 п.п. как для новых вкладчиков ВТБ, так и действующих клиентов банка, которые разместят на депозит новые деньги. Максимальная ставка составит 16,5% годовых", - говорится в сообщении.
Старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин сообщил, что несмотря на снижение ключевой ставки, сберегательная активность населения остается на высоком уровне. Вклады по-прежнему остаются наиболее надежным и понятным инструментом для накопления у большинства россиян.
"Мы хотим предложить им возможность открыть вклад на короткий срок по выгодной ставке. Это особенно актуально для тех, кто планирует большую покупку в конце года или просто захочет порадовать себя "бонусом" ближе к зиме", – отметил Охорзин.