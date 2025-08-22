https://ria.ru/20250822/vsu-2037095576.html

Боец рассказал об обороне ВСУ Катериновки в ДНР

Боец рассказал об обороне ВСУ Катериновки в ДНР - РИА Новости, 22.08.2025

Боец рассказал об обороне ВСУ Катериновки в ДНР

Украинские военные оборудовали долговременные огневые точки (ДОТы) на возвышенностях при обороне Катериновки в ДНР, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T23:46:00+03:00

2025-08-22T23:46:00+03:00

2025-08-22T23:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004764566_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_765c464b8590d9417a54f318ca6c19c5.jpg

ДОНЕЦК, 22 авг – РИА Новости. Украинские военные оборудовали долговременные огневые точки (ДОТы) на возвышенностях при обороне Катериновки в ДНР, рассказал РИА Новости командир мотострелкового взвода "Южной" группировки войск с позывным "Гагарин". "С восточного фланга Катериновки надо было подниматься в гору, а на горе у противника были, опорные пункты, ДОТы, то есть, бетонные сооружения с небольшими окошечками, засыпанные землей, и откуда противник полностью просматривал всю балку", - сказал "Гагарин". По его словам, несмотря на наличие у противника подобных сооружений, российские военные при помощи различных военных хитростей прорвали оборону ВСУ. "Тем не менее, с использованием различных военных хитростей, потихонечку, мелкими группами, где-то даже по одному военнослужащему приходилось вести, надо было потихонечку заводить в Катериновку", - добавил он. Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Катериновка в ДНР силами подразделений "Южной" группировки войск.

https://ria.ru/20250822/minoborony-2037039485.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)