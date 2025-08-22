Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал об обороне ВСУ Катериновки в ДНР - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:46 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/vsu-2037095576.html
Боец рассказал об обороне ВСУ Катериновки в ДНР
Боец рассказал об обороне ВСУ Катериновки в ДНР - РИА Новости, 22.08.2025
Боец рассказал об обороне ВСУ Катериновки в ДНР
Украинские военные оборудовали долговременные огневые точки (ДОТы) на возвышенностях при обороне Катериновки в ДНР, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T23:46:00+03:00
2025-08-22T23:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004764566_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_765c464b8590d9417a54f318ca6c19c5.jpg
ДОНЕЦК, 22 авг – РИА Новости. Украинские военные оборудовали долговременные огневые точки (ДОТы) на возвышенностях при обороне Катериновки в ДНР, рассказал РИА Новости командир мотострелкового взвода "Южной" группировки войск с позывным "Гагарин". "С восточного фланга Катериновки надо было подниматься в гору, а на горе у противника были, опорные пункты, ДОТы, то есть, бетонные сооружения с небольшими окошечками, засыпанные землей, и откуда противник полностью просматривал всю балку", - сказал "Гагарин". По его словам, несмотря на наличие у противника подобных сооружений, российские военные при помощи различных военных хитростей прорвали оборону ВСУ. "Тем не менее, с использованием различных военных хитростей, потихонечку, мелкими группами, где-то даже по одному военнослужащему приходилось вести, надо было потихонечку заводить в Катериновку", - добавил он. Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Катериновка в ДНР силами подразделений "Южной" группировки войск.
https://ria.ru/20250822/minoborony-2037039485.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004764566_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_3f2f9e974abc1ac00c14be96a883382f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Боец рассказал об обороне ВСУ Катериновки в ДНР

ВСУ оборудовали ДОТы на возвышенностях при обороне Катериновки в ДНР

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 22 авг – РИА Новости. Украинские военные оборудовали долговременные огневые точки (ДОТы) на возвышенностях при обороне Катериновки в ДНР, рассказал РИА Новости командир мотострелкового взвода "Южной" группировки войск с позывным "Гагарин".
"С восточного фланга Катериновки надо было подниматься в гору, а на горе у противника были, опорные пункты, ДОТы, то есть, бетонные сооружения с небольшими окошечками, засыпанные землей, и откуда противник полностью просматривал всю балку", - сказал "Гагарин".
По его словам, несмотря на наличие у противника подобных сооружений, российские военные при помощи различных военных хитростей прорвали оборону ВСУ.
"Тем не менее, с использованием различных военных хитростей, потихонечку, мелкими группами, где-то даже по одному военнослужащему приходилось вести, надо было потихонечку заводить в Катериновку", - добавил он.
Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Катериновка в ДНР силами подразделений "Южной" группировки войск.
Кадры боев за освобожденную Южной группировкой войск Катериновку в Донбассе - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Минобороны показало кадры боев за Катериновку в ДНР
Вчера, 17:52
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала