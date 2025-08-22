https://ria.ru/20250822/vsu-2037095576.html
Боец рассказал об обороне ВСУ Катериновки в ДНР
Боец рассказал об обороне ВСУ Катериновки в ДНР - РИА Новости, 22.08.2025
Боец рассказал об обороне ВСУ Катериновки в ДНР
Украинские военные оборудовали долговременные огневые точки (ДОТы) на возвышенностях при обороне Катериновки в ДНР, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 22.08.2025
ДОНЕЦК, 22 авг – РИА Новости. Украинские военные оборудовали долговременные огневые точки (ДОТы) на возвышенностях при обороне Катериновки в ДНР, рассказал РИА Новости командир мотострелкового взвода "Южной" группировки войск с позывным "Гагарин". "С восточного фланга Катериновки надо было подниматься в гору, а на горе у противника были, опорные пункты, ДОТы, то есть, бетонные сооружения с небольшими окошечками, засыпанные землей, и откуда противник полностью просматривал всю балку", - сказал "Гагарин". По его словам, несмотря на наличие у противника подобных сооружений, российские военные при помощи различных военных хитростей прорвали оборону ВСУ. "Тем не менее, с использованием различных военных хитростей, потихонечку, мелкими группами, где-то даже по одному военнослужащему приходилось вести, надо было потихонечку заводить в Катериновку", - добавил он. Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Катериновка в ДНР силами подразделений "Южной" группировки войск.
донецкая народная республика
ДОНЕЦК, 22 авг – РИА Новости. Украинские военные оборудовали долговременные огневые точки (ДОТы) на возвышенностях при обороне Катериновки в ДНР, рассказал РИА Новости командир мотострелкового взвода "Южной" группировки войск с позывным "Гагарин".
"С восточного фланга Катериновки надо было подниматься в гору, а на горе у противника были, опорные пункты, ДОТы, то есть, бетонные сооружения с небольшими окошечками, засыпанные землей, и откуда противник полностью просматривал всю балку", - сказал "Гагарин".
По его словам, несмотря на наличие у противника подобных сооружений, российские военные при помощи различных военных хитростей прорвали оборону ВСУ
"Тем не менее, с использованием различных военных хитростей, потихонечку, мелкими группами, где-то даже по одному военнослужащему приходилось вести, надо было потихонечку заводить в Катериновку", - добавил он.
Ранее Минобороны РФ
сообщило об освобождении населенного пункта Катериновка в ДНР
силами подразделений "Южной" группировки войск.