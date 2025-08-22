https://ria.ru/20250822/vsu-2037071065.html
ВС России уничтожили укрепления ВСУ в Сумской области
ВС России уничтожили укрепления ВСУ в Сумской области
Подразделение ВС РФ "Анвар" уничтожило бронемашины и укрепления ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области, видео работы подразделения оказалось в распоряжении РИА Новости, 22.08.2025
КУРСКАЯ ОБЛ, 22 авг – РИА Новости. Подразделение ВС РФ "Анвар" уничтожило бронемашины и укрепления ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области, видео работы подразделения оказалось в распоряжении РИА Новости. На кадрах видно, как расчеты дронов, управляемых по оптоволоконному кабелю, уничтожают бронемашины и пикапы, перевозящие живую силу и боеприпасы в районе одного из населенных пунктов Сумской области. Кроме того, операторы дронов поразили замаскированные укрепления противника. Подразделение "Анвар" вместе со смежными подразделениями ведут работу по уничтожению противника в Сумской и Харьковских областях. Благодаря постоянным ударам по трассам снабжения противнику сложнее накапливать личный состав возле российских границ.
