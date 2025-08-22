https://ria.ru/20250822/vsu-2037065905.html
ВСУ отправляют элитных бойцов на провальные задания, заявил источник
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Украинское командование отправляет элиту своей армии на заведомо провальные задания, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "На фоне провала ВСУ практически на всех направлениях Зеленскому просто необходимы маленькие "победы" и красивые кадры для поддержания своего рейтинга. Именно ради этого украинское командование отправляет на заведомо провальные задания "элиту" своей армии", - сказал собеседник агентства. Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что в Черном море ликвидирована группа 801-го центра подводной противодиверсионной борьбы ВМС Украины.
