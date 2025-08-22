Рейтинг@Mail.ru
ВСУ отправляют элитных бойцов на провальные задания, заявил источник - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:37 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/vsu-2037065905.html
ВСУ отправляют элитных бойцов на провальные задания, заявил источник
ВСУ отправляют элитных бойцов на провальные задания, заявил источник - РИА Новости, 22.08.2025
ВСУ отправляют элитных бойцов на провальные задания, заявил источник
Украинское командование отправляет элиту своей армии на заведомо провальные задания, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T20:37:00+03:00
2025-08-22T20:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
черное море
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032540212_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06e088bfff09a9fb18002900623e8dc8.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Украинское командование отправляет элиту своей армии на заведомо провальные задания, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "На фоне провала ВСУ практически на всех направлениях Зеленскому просто необходимы маленькие "победы" и красивые кадры для поддержания своего рейтинга. Именно ради этого украинское командование отправляет на заведомо провальные задания "элиту" своей армии", - сказал собеседник агентства. Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что в Черном море ликвидирована группа 801-го центра подводной противодиверсионной борьбы ВМС Украины.
https://ria.ru/20250822/spetsoperatsiya-2036894893.html
черное море
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032540212_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_17b6ee7fa957fc83cd2b49f82aec7f42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
черное море, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ отправляют элитных бойцов на провальные задания, заявил источник

Украинское командование отправляет элитных бойцов на заведомо провальные задания

© Libkos/Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© Libkos/Kostiantyn Liberov
Украинские военные . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Украинское командование отправляет элиту своей армии на заведомо провальные задания, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На фоне провала ВСУ практически на всех направлениях Зеленскому просто необходимы маленькие "победы" и красивые кадры для поддержания своего рейтинга. Именно ради этого украинское командование отправляет на заведомо провальные задания "элиту" своей армии", - сказал собеседник агентства.
Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что в Черном море ликвидирована группа 801-го центра подводной противодиверсионной борьбы ВМС Украины.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
ВС России лишили ВСУ средств разведки и снабжения под Константиновкой
Вчера, 07:01
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала