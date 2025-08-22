Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы уничтожили скопление техники ВСУ в Донбассе
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:13 22.08.2025
Артиллеристы уничтожили скопление техники ВСУ в Донбассе
Артиллеристы уничтожили скопление техники ВСУ в Донбассе
специальная военная операция на украине
безопасность
донбасс
вооруженные силы украины
ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. Артиллеристы и расчеты БПЛА группировки войск "Юг" уничтожили автомобильную технику ВСУ на линии боевого соприкосновения в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "В ходе наступательных действий "Южной" группировки войск по всей линии боевого соприкосновения операторами БПЛА совместно с артиллеристами группировки были обнаружены и уничтожены шесть единиц автомобильной техники ВСУ", - сообщили в пресс-центре. В ведомстве отметили, что выявление и уничтожение техники противника лишает ВСУ возможности подвоза боеприпасов, продовольствия и ротации личного состава и обеспечивает успешное продвижение "Южной" группировки войск вперед.
донбасс
безопасность, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы уничтожили скопление техники ВСУ в Донбассе

Артиллеристы и расчеты БПЛА уничтожили шесть единиц техники ВСУ в Донбассе

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. Артиллеристы и расчеты БПЛА группировки войск "Юг" уничтожили автомобильную технику ВСУ на линии боевого соприкосновения в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки.
"В ходе наступательных действий "Южной" группировки войск по всей линии боевого соприкосновения операторами БПЛА совместно с артиллеристами группировки были обнаружены и уничтожены шесть единиц автомобильной техники ВСУ", - сообщили в пресс-центре.
В ведомстве отметили, что выявление и уничтожение техники противника лишает ВСУ возможности подвоза боеприпасов, продовольствия и ротации личного состава и обеспечивает успешное продвижение "Южной" группировки войск вперед.
Военнослужащие ВС РФ
Немецкий политик прокомментировал наступление ВС России в Донбассе
14 августа, 07:33
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
