Артиллеристы уничтожили скопление техники ВСУ в Донбассе
2025-08-22T14:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донбасс
вооруженные силы украины
ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. Артиллеристы и расчеты БПЛА группировки войск "Юг" уничтожили автомобильную технику ВСУ на линии боевого соприкосновения в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "В ходе наступательных действий "Южной" группировки войск по всей линии боевого соприкосновения операторами БПЛА совместно с артиллеристами группировки были обнаружены и уничтожены шесть единиц автомобильной техники ВСУ", - сообщили в пресс-центре. В ведомстве отметили, что выявление и уничтожение техники противника лишает ВСУ возможности подвоза боеприпасов, продовольствия и ротации личного состава и обеспечивает успешное продвижение "Южной" группировки войск вперед.
донбасс
