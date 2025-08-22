https://ria.ru/20250822/vsu-2036980099.html

Артиллеристы уничтожили скопление техники ВСУ в Донбассе

Артиллеристы уничтожили скопление техники ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 22.08.2025

Артиллеристы уничтожили скопление техники ВСУ в Донбассе

Артиллеристы и расчеты БПЛА группировки войск "Юг" уничтожили автомобильную технику ВСУ на линии боевого соприкосновения в Донбассе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T14:13:00+03:00

2025-08-22T14:13:00+03:00

2025-08-22T14:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донбасс

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg

ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. Артиллеристы и расчеты БПЛА группировки войск "Юг" уничтожили автомобильную технику ВСУ на линии боевого соприкосновения в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "В ходе наступательных действий "Южной" группировки войск по всей линии боевого соприкосновения операторами БПЛА совместно с артиллеристами группировки были обнаружены и уничтожены шесть единиц автомобильной техники ВСУ", - сообщили в пресс-центре. В ведомстве отметили, что выявление и уничтожение техники противника лишает ВСУ возможности подвоза боеприпасов, продовольствия и ротации личного состава и обеспечивает успешное продвижение "Южной" группировки войск вперед.

https://ria.ru/20250814/politik-2035160816.html

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, донбасс, вооруженные силы украины