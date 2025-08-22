https://ria.ru/20250822/vsu-2036914189.html

Пленный солдат ВСУ рассказал, как его заставили подписать повестку

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Кириленко рассказал на видео от Минобороны РФ, что в украинском военкомате ему предложили отслужить год или сесть в тюрьму на три года. "Мобилизован был я по повестке. Вызвали меня в военкомат, сказали, что надо подписать повестку и идти служить. Если я не подпишу повестку, мне грозит три года (тюрьмы - ред.). А так, если я подпишу повестку, то год отслужу - и все", - сказал Кириленко. Пленный признался, что жалеет о принятом решении идти воевать - "лучше бы выбрал отсидеть". По его словам, командование ВСУ не разрешило отступить его подразделению, оказавшемуся в кольце, пока еще была возможность. "В результате пришлось сдаться в плен, потому что жить всем охота", - добавил Кириленко.

