Рейтинг@Mail.ru
Пленный солдат ВСУ рассказал, как его заставили подписать повестку - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:05 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/vsu-2036914189.html
Пленный солдат ВСУ рассказал, как его заставили подписать повестку
Пленный солдат ВСУ рассказал, как его заставили подписать повестку - РИА Новости, 22.08.2025
Пленный солдат ВСУ рассказал, как его заставили подписать повестку
Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Кириленко рассказал на видео от Минобороны РФ, что в украинском военкомате ему предложили отслужить год или сесть в тюрьму на... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T10:05:00+03:00
2025-08-22T10:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321847_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_77fe974fb662415980fbe921da6f4f89.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Кириленко рассказал на видео от Минобороны РФ, что в украинском военкомате ему предложили отслужить год или сесть в тюрьму на три года. "Мобилизован был я по повестке. Вызвали меня в военкомат, сказали, что надо подписать повестку и идти служить. Если я не подпишу повестку, мне грозит три года (тюрьмы - ред.). А так, если я подпишу повестку, то год отслужу - и все", - сказал Кириленко. Пленный признался, что жалеет о принятом решении идти воевать - "лучше бы выбрал отсидеть". По его словам, командование ВСУ не разрешило отступить его подразделению, оказавшемуся в кольце, пока еще была возможность. "В результате пришлось сдаться в плен, потому что жить всем охота", - добавил Кириленко.
https://ria.ru/20250819/voennyj-2036222840.html
https://ria.ru/20250814/vsu-2035154324.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321847_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e3b1199b02e93357674f44ae8a2c0ad1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пленный солдат ВСУ рассказал, как его заставили подписать повестку

Пленный солдат ВСУ Кириленко: военкомат предложил год на войне или три в тюрьме

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Кириленко рассказал на видео от Минобороны РФ, что в украинском военкомате ему предложили отслужить год или сесть в тюрьму на три года.
"Мобилизован был я по повестке. Вызвали меня в военкомат, сказали, что надо подписать повестку и идти служить. Если я не подпишу повестку, мне грозит три года (тюрьмы - ред.). А так, если я подпишу повестку, то год отслужу - и все", - сказал Кириленко.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Пленный ВСУ заявил о нежелании воевать за "мажорчиков" из Киева
19 августа, 09:04
Пленный признался, что жалеет о принятом решении идти воевать - "лучше бы выбрал отсидеть". По его словам, командование ВСУ не разрешило отступить его подразделению, оказавшемуся в кольце, пока еще была возможность.
"В результате пришлось сдаться в плен, потому что жить всем охота", - добавил Кириленко.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Пленный рассказал о готовности офицера ВСУ воевать против Европы
14 августа, 05:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала