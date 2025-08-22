https://ria.ru/20250822/vsu-2036906490.html

При обстрелах ВСУ в Херсонской области погибли два человека

Два мирных жителя погибли и два получили ранения в результате обстрела ВСУ Новой Збурьевки, также при украинском обстреле один человек ранен в Алешках и один в... РИА Новости, 22.08.2025

ГЕНИЧЕСК, 22 авг - РИА Новости. Два мирных жителя погибли и два получили ранения в результате обстрела ВСУ Новой Збурьевки, также при украинском обстреле один человек ранен в Алешках и один в Новой Каховке, всего за сутки ВСУ нанесли 67 ударов из ствольной артиллерии и провели 17 атак с примирением ударных БПЛА по гражданской инфраструктуре Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрела ВСУ в Новой Збурьевке двое мирных граждан погибли, еще двое получили ранения, помимо этого загорелось здание Дома культуры, а отдельные дома получили повреждения. Также ранен один мирный житель Новой Каховки и один в Алешках. В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 45 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 22 удара со стороны ВСУ были нанесены ночью. Также было зафиксировано 17 ударов киевских боевиков с применением FPV-дронов", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 12 населенных пунктов: Новая Збурьевка, Новая Каховка, Алешки, Василевка, Днепряны, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Корсунка, Пролетарка, Великая Лепетиха, Каховка.

