При обстрелах ВСУ в Херсонской области погибли два человека
Специальная военная операция на Украине
 
09:30 22.08.2025
ГЕНИЧЕСК, 22 авг - РИА Новости. Два мирных жителя погибли и два получили ранения в результате обстрела ВСУ Новой Збурьевки, также при украинском обстреле один человек ранен в Алешках и один в Новой Каховке, всего за сутки ВСУ нанесли 67 ударов из ствольной артиллерии и провели 17 атак с примирением ударных БПЛА по гражданской инфраструктуре Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрела ВСУ в Новой Збурьевке двое мирных граждан погибли, еще двое получили ранения, помимо этого загорелось здание Дома культуры, а отдельные дома получили повреждения. Также ранен один мирный житель Новой Каховки и один в Алешках. В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 45 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 22 удара со стороны ВСУ были нанесены ночью. Также было зафиксировано 17 ударов киевских боевиков с применением FPV-дронов", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 12 населенных пунктов: Новая Збурьевка, Новая Каховка, Алешки, Василевка, Днепряны, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Корсунка, Пролетарка, Великая Лепетиха, Каховка.
вооруженные силы украины, новая каховка, херсонская область , днепр (река), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Новая Каховка, Херсонская область , Днепр (река), Происшествия
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 22 авг - РИА Новости. Два мирных жителя погибли и два получили ранения в результате обстрела ВСУ Новой Збурьевки, также при украинском обстреле один человек ранен в Алешках и один в Новой Каховке, всего за сутки ВСУ нанесли 67 ударов из ствольной артиллерии и провели 17 атак с примирением ударных БПЛА по гражданской инфраструктуре Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В результате обстрела ВСУ в Новой Збурьевке двое мирных граждан погибли, еще двое получили ранения, помимо этого загорелось здание Дома культуры, а отдельные дома получили повреждения. Также ранен один мирный житель Новой Каховки и один в Алешках. В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 45 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 22 удара со стороны ВСУ были нанесены ночью. Также было зафиксировано 17 ударов киевских боевиков с применением FPV-дронов", - сообщил представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись 12 населенных пунктов: Новая Збурьевка, Новая Каховка, Алешки, Василевка, Днепряны, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Корсунка, Пролетарка, Великая Лепетиха, Каховка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныНовая КаховкаХерсонская областьДнепр (река)Происшествия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
