Силовики сообщили, что ВСУ отказывают в ротации даже больным военным - 22.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
06:42 22.08.2025
Силовики сообщили, что ВСУ отказывают в ротации даже больным военным
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Командование ВСУ на сумском направлении испытывает серьезные проблемы с ротацией и не меняет даже больных военнослужащих, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Средний срок пребывания на передовых позициях составляет до трех месяцев. При этом не меняют даже больных военнослужащих", - сказал собеседник агентства.
2025
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins / Украинские военнослужащие
CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Командование ВСУ на сумском направлении испытывает серьезные проблемы с ротацией и не меняет даже больных военнослужащих, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Средний срок пребывания на передовых позициях составляет до трех месяцев. При этом не меняют даже больных военнослужащих", - сказал собеседник агентства.
Тяжелая мехбригада ВСУ обстреляла своих, сообщили силовики
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
