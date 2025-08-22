https://ria.ru/20250822/vsu-2036893396.html
Силовики сообщили, что ВСУ отказывают в ротации даже больным военным
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Командование ВСУ на сумском направлении испытывает серьезные проблемы с ротацией и не меняет даже больных военнослужащих, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Средний срок пребывания на передовых позициях составляет до трех месяцев. При этом не меняют даже больных военнослужащих", - сказал собеседник агентства.
