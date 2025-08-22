https://ria.ru/20250822/vsu-2036893285.html
Тяжелая мехбригада ВСУ обстреляла своих, сообщили силовики
Тяжелая мехбригада ВСУ обстреляла своих, сообщили силовики - РИА Новости, 22.08.2025
Тяжелая мехбригада ВСУ обстреляла своих, сообщили силовики
Смежные подразделения ВСУ обстреливают друг друга по ошибке на харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T06:40:00+03:00
2025-08-22T06:40:00+03:00
2025-08-22T06:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030046929_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_75c9f892c570fbd88e562470c7ae8113.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Смежные подразделения ВСУ обстреливают друг друга по ошибке на харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Собеседник агентства отметил, что на участке фронта Меловое-Хатнее отмечен низкий уровень взаимодействия между украинскими подразделениями из-за сжатых сроков подготовки мобилизованных и низкого процента опытных военнослужащих. "Отмечены случаи, когда смежные подразделения 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады по ошибке открывали огонь по позициям 143-й бригады", - сказал он.
https://ria.ru/20250822/vsu-2036885081.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030046929_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3f80214c0ef6d02ebecd13faea71d882.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Тяжелая мехбригада ВСУ обстреляла своих, сообщили силовики
Тяжелая мехбригада ВСУ обстреляла своих на Харьковском направлении