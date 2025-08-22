https://ria.ru/20250822/vsu-2036893285.html

Тяжелая мехбригада ВСУ обстреляла своих, сообщили силовики

Тяжелая мехбригада ВСУ обстреляла своих, сообщили силовики - РИА Новости, 22.08.2025

Тяжелая мехбригада ВСУ обстреляла своих, сообщили силовики

Смежные подразделения ВСУ обстреливают друг друга по ошибке на харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T06:40:00+03:00

2025-08-22T06:40:00+03:00

2025-08-22T06:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030046929_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_75c9f892c570fbd88e562470c7ae8113.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Смежные подразделения ВСУ обстреливают друг друга по ошибке на харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Собеседник агентства отметил, что на участке фронта Меловое-Хатнее отмечен низкий уровень взаимодействия между украинскими подразделениями из-за сжатых сроков подготовки мобилизованных и низкого процента опытных военнослужащих. "Отмечены случаи, когда смежные подразделения 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады по ошибке открывали огонь по позициям 143-й бригады", - сказал он.

https://ria.ru/20250822/vsu-2036885081.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины