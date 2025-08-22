https://ria.ru/20250822/vsu-2036890857.html

Мирошник обвинил ВСУ в применении негуманного оружия против жителей ЛНР

Мирошник обвинил ВСУ в применении негуманного оружия против жителей ЛНР - РИА Новости, 22.08.2025

Мирошник обвинил ВСУ в применении негуманного оружия против жителей ЛНР

ВСУ стали чаще применять негуманное оружие против жителей прифронтовых районов ЛНР, заявил РИА Новости посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T06:09:00+03:00

2025-08-22T06:09:00+03:00

2025-08-22T09:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

родион мирошник

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007696284_0:0:6023:3388_1920x0_80_0_0_7e3a611437a925fcbc9ae9a4ef9dec97.jpg

ЛУГАНСК, 22 авг — РИА Новости. ВСУ стали чаще применять негуманное оружие против жителей прифронтовых районов ЛНР, заявил РИА Новости посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."Из тех, скажем так, новых вещей, о которых говорят сегодня медики, которые обследуют, лечат гражданских жителей. Они говорят о том, что за последние месяцы появляется все больше негуманного оружия, которое используется против мирного населения", — рассказал он.По его словам, боевая часть взрывоопасных веществ, которые доставляют украинские БПЛА, независимо от того, сбросы это или дроны-камикадзе, содержит поражающие элементы. Они наносят болезненные и долго не заживающие раны."Они могут быть металлические и не металлические, не выявляемые рентгеновским излучением, специфическая шрапнель, которая в большом количестве при взрыве разбрасывается на большую территорию и ранит практически всех, кто находится рядом. Поэтому на сегодняшний день количество людей, которые получают ранение, оно становится существенно больше за счет того, что применяется (такое. — Прим. ред.) вооружение", — пояснил Мирошник.Работающие в ЛНР медики указывают, что восстановительный период и лечение пострадавших от подобных ударов значительно сложнее и более болезненны, добавил дипломат.

https://ria.ru/20250808/spetsopertsiya-2034068823.html

https://ria.ru/20250821/miroshnik-2036656162.html

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, россия, родион мирошник, вооруженные силы украины, в мире