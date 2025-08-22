Рейтинг@Mail.ru
Мирошник обвинил ВСУ в применении негуманного оружия против жителей ЛНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:09 22.08.2025 (обновлено: 09:11 22.08.2025)
Мирошник обвинил ВСУ в применении негуманного оружия против жителей ЛНР
ВСУ стали чаще применять негуманное оружие против жителей прифронтовых районов ЛНР, заявил РИА Новости посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского РИА Новости, 22.08.2025
ЛУГАНСК, 22 авг — РИА Новости. ВСУ стали чаще применять негуманное оружие против жителей прифронтовых районов ЛНР, заявил РИА Новости посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."Из тех, скажем так, новых вещей, о которых говорят сегодня медики, которые обследуют, лечат гражданских жителей. Они говорят о том, что за последние месяцы появляется все больше негуманного оружия, которое используется против мирного населения", — рассказал он.По его словам, боевая часть взрывоопасных веществ, которые доставляют украинские БПЛА, независимо от того, сбросы это или дроны-камикадзе, содержит поражающие элементы. Они наносят болезненные и долго не заживающие раны."Они могут быть металлические и не металлические, не выявляемые рентгеновским излучением, специфическая шрапнель, которая в большом количестве при взрыве разбрасывается на большую территорию и ранит практически всех, кто находится рядом. Поэтому на сегодняшний день количество людей, которые получают ранение, оно становится существенно больше за счет того, что применяется (такое. — Прим. ред.) вооружение", — пояснил Мирошник.Работающие в ЛНР медики указывают, что восстановительный период и лечение пострадавших от подобных ударов значительно сложнее и более болезненны, добавил дипломат.
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга". Архивное фото
ЛУГАНСК, 22 авг — РИА Новости. ВСУ стали чаще применять негуманное оружие против жителей прифронтовых районов ЛНР, заявил РИА Новости посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Из тех, скажем так, новых вещей, о которых говорят сегодня медики, которые обследуют, лечат гражданских жителей. Они говорят о том, что за последние месяцы появляется все больше негуманного оружия, которое используется против мирного населения", — рассказал он.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
По его словам, боевая часть взрывоопасных веществ, которые доставляют украинские БПЛА, независимо от того, сбросы это или дроны-камикадзе, содержит поражающие элементы. Они наносят болезненные и долго не заживающие раны.
"Они могут быть металлические и не металлические, не выявляемые рентгеновским излучением, специфическая шрапнель, которая в большом количестве при взрыве разбрасывается на большую территорию и ранит практически всех, кто находится рядом. Поэтому на сегодняшний день количество людей, которые получают ранение, оно становится существенно больше за счет того, что применяется (такое. — Прим. ред.) вооружение", — пояснил Мирошник.
Работающие в ЛНР медики указывают, что восстановительный период и лечение пострадавших от подобных ударов значительно сложнее и более болезненны, добавил дипломат.
