Раскрыто, какую причину смерти чаще всего указывают военным ВСУ

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Погибшим солдатам ВСУ в днепропетровском госпитале в качестве причины смерти нередко указывают острую сердечную недостаточность, следует из предоставленных группировкой KillNet документов, которые проанализировало РИА Новости.В распоряжение агентства попал ряд заключений о смерти украинских военнослужащих. В трех документах в качестве причины смерти указаны минно-взрывные травмы и другие сопутствующие повреждения, типичные для зоны боевых действий. Также хакеры предоставили список потерь личного состава одной из частей ВСУ из 30 фамилий, где также указаны сугубо боевые причины смерти: взрывные травмы, осколочные и пулевые ранения. Тем не менее, в ряде имеющихся в распоряжении агентства документов называются совсем не боевые причины смерти. Например, Днепропетровская областная больница имени Ильи Мечникова в своих свидетельствах о смерти военнослужащих указывает в качестве причины смерти "острую сердечную недостаточность" и "повреждения вследствие боевых действий". Ранее хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных генштаба ВСУ с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести украинских военных.Российская сторона уже рассказывала о том, что власти Украины занижают данные о потерях среди солдат ВСУ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 20 июля заявил, что Киев скрывает реальные потери на фронте, чтобы не выплачивать компенсации семьям. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 18 июля также сообщил РИА Новости, что украинские власти скрывают реальные данные о потерях ВСУ и не забирают тела погибших военных, чтобы не выплачивать компенсации.

