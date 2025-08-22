Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:16 22.08.2025
ВСУ используют шрапнель в боеприпасах для дронов, заявил Мирошник
специальная военная операция на украине
россия
сватово
родион мирошник
вооруженные силы украины
ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. ВСУ используют поражающие элементы из снарядов к реактивным системам залпового огня (РСЗО) для изготовления боеприпасов к дронам, используемым для атак по мирным жителям, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Есть такие средства, которые ранее использовались в виде РСЗО (в снарядах реактивных систем залпового огня – ред.), и к примеру, несли тысячи этих шариков, которые являются шрапнелью, точно так же сейчас мы уже видим - в уменьшенном варианте такой боеприпас подвешивается под дрон и направляется в погоню за гражданским автомобилем, либо гражданским человеком, либо наносит удар по гражданскому объекту, засыпая все этими шариками. К примеру, в Сватово на нескольких объектах я находил эти шарики в огромном количестве", - рассказал Мирошник. По его словам, также ВСУ используют заряды, которые начинены мелкими пластиковыми элементами и создают болезненные последствия, если при ударе такие осколки попадают под кожу.
россия, сватово, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сватово, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. ВСУ используют поражающие элементы из снарядов к реактивным системам залпового огня (РСЗО) для изготовления боеприпасов к дронам, используемым для атак по мирным жителям, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Есть такие средства, которые ранее использовались в виде РСЗО (в снарядах реактивных систем залпового огня – ред.), и к примеру, несли тысячи этих шариков, которые являются шрапнелью, точно так же сейчас мы уже видим - в уменьшенном варианте такой боеприпас подвешивается под дрон и направляется в погоню за гражданским автомобилем, либо гражданским человеком, либо наносит удар по гражданскому объекту, засыпая все этими шариками. К примеру, в Сватово на нескольких объектах я находил эти шарики в огромном количестве", - рассказал Мирошник.
По его словам, также ВСУ используют заряды, которые начинены мелкими пластиковыми элементами и создают болезненные последствия, если при ударе такие осколки попадают под кожу.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Мирошник назвал производство оружия на Украине военным преступлением
21 августа, 10:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСватовоРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
