ВСУ используют шрапнель в боеприпасах для дронов, заявил Мирошник
ВСУ используют шрапнель в боеприпасах для дронов, заявил Мирошник - РИА Новости, 22.08.2025
ВСУ используют шрапнель в боеприпасах для дронов, заявил Мирошник
ВСУ используют поражающие элементы из снарядов к реактивным системам залпового огня (РСЗО) для изготовления боеприпасов к дронам, используемым для атак по... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T03:16:00+03:00
2025-08-22T03:16:00+03:00
2025-08-22T03:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сватово
родион мирошник
вооруженные силы украины
ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. ВСУ используют поражающие элементы из снарядов к реактивным системам залпового огня (РСЗО) для изготовления боеприпасов к дронам, используемым для атак по мирным жителям, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Есть такие средства, которые ранее использовались в виде РСЗО (в снарядах реактивных систем залпового огня – ред.), и к примеру, несли тысячи этих шариков, которые являются шрапнелью, точно так же сейчас мы уже видим - в уменьшенном варианте такой боеприпас подвешивается под дрон и направляется в погоню за гражданским автомобилем, либо гражданским человеком, либо наносит удар по гражданскому объекту, засыпая все этими шариками. К примеру, в Сватово на нескольких объектах я находил эти шарики в огромном количестве", - рассказал Мирошник. По его словам, также ВСУ используют заряды, которые начинены мелкими пластиковыми элементами и создают болезненные последствия, если при ударе такие осколки попадают под кожу.
россия
сватово
