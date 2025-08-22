https://ria.ru/20250822/vsu-2036883863.html

ВСУ используют шрапнель в боеприпасах для дронов, заявил Мирошник

ВСУ используют шрапнель в боеприпасах для дронов, заявил Мирошник - РИА Новости, 22.08.2025

ВСУ используют шрапнель в боеприпасах для дронов, заявил Мирошник

ВСУ используют поражающие элементы из снарядов к реактивным системам залпового огня (РСЗО) для изготовления боеприпасов к дронам, используемым для атак по... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T03:16:00+03:00

2025-08-22T03:16:00+03:00

2025-08-22T03:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сватово

родион мирошник

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641464_0:52:1170:710_1920x0_80_0_0_8fd760432b15de871830c5a5d501fb5f.jpg

ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. ВСУ используют поражающие элементы из снарядов к реактивным системам залпового огня (РСЗО) для изготовления боеприпасов к дронам, используемым для атак по мирным жителям, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Есть такие средства, которые ранее использовались в виде РСЗО (в снарядах реактивных систем залпового огня – ред.), и к примеру, несли тысячи этих шариков, которые являются шрапнелью, точно так же сейчас мы уже видим - в уменьшенном варианте такой боеприпас подвешивается под дрон и направляется в погоню за гражданским автомобилем, либо гражданским человеком, либо наносит удар по гражданскому объекту, засыпая все этими шариками. К примеру, в Сватово на нескольких объектах я находил эти шарики в огромном количестве", - рассказал Мирошник. По его словам, также ВСУ используют заряды, которые начинены мелкими пластиковыми элементами и создают болезненные последствия, если при ударе такие осколки попадают под кожу.

https://ria.ru/20250821/miroshnik-2036656162.html

россия

сватово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сватово, родион мирошник, вооруженные силы украины