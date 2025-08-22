https://ria.ru/20250822/vsu--2037009073.html
Осужденного боевика ВСУ внесли в перечень террористов
Боевик ВСУ Евгений Гоч*, осужденный за теракты в Курской области на 15 лет, внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T16:03:00+03:00
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Боевик ВСУ Евгений Гоч*, осужденный за теракты в Курской области на 15 лет, внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Гоч* Евгений Владимирович, 04.02.1989 г.р. , город Запорожье Украинской ССР", - говорится в перечне. Ранее СК РФ сообщало, что 8 октября 2024 года Гоч*, вооруженный автоматом и гранатами, совместно с сослуживцами незаконно вторгся на территорию РФ и, находясь вблизи села Ольговка в Курской области, угрожал оружием, запугивал местных жителей, препятствовал их эвакуации, а также неоднократно открывал огонь по российским военным и гражданскому населению. Его взяли в плен, суд признал Гоча* виновным в совершении террористического акта и назначил ему 15 лет лишения свободы. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
