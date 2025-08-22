Рейтинг@Mail.ru
Осужденного боевика ВСУ внесли в перечень террористов - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:03 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/vsu--2037009073.html
Осужденного боевика ВСУ внесли в перечень террористов
Осужденного боевика ВСУ внесли в перечень террористов - РИА Новости, 22.08.2025
Осужденного боевика ВСУ внесли в перечень террористов
Боевик ВСУ Евгений Гоч*, осужденный за теракты в Курской области на 15 лет, внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T16:03:00+03:00
2025-08-22T16:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
запорожье
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Боевик ВСУ Евгений Гоч*, осужденный за теракты в Курской области на 15 лет, внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Гоч* Евгений Владимирович, 04.02.1989 г.р. , город Запорожье Украинской ССР", - говорится в перечне. Ранее СК РФ сообщало, что 8 октября 2024 года Гоч*, вооруженный автоматом и гранатами, совместно с сослуживцами незаконно вторгся на территорию РФ и, находясь вблизи села Ольговка в Курской области, угрожал оружием, запугивал местных жителей, препятствовал их эвакуации, а также неоднократно открывал огонь по российским военным и гражданскому населению. Его взяли в плен, суд признал Гоча* виновным в совершении террористического акта и назначил ему 15 лет лишения свободы. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
https://ria.ru/20250817/rossiya-2035853411.html
https://ria.ru/20250820/sud-2036570524.html
курская область
россия
запорожье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, запорожье, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Запорожье, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Осужденного боевика ВСУ внесли в перечень террористов

Боевик ВСУ Гоч, осужденный в РФ на 15 лет, внесен в перечень террористов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Боевик ВСУ Евгений Гоч*, осужденный за теракты в Курской области на 15 лет, внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Гоч* Евгений Владимирович, 04.02.1989 г.р. , город Запорожье Украинской ССР", - говорится в перечне.
Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы Мста-Б - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
ВС России уничтожили блиндаж с боевиками ВСУ в ДНР
17 августа, 05:04
Ранее СК РФ сообщало, что 8 октября 2024 года Гоч*, вооруженный автоматом и гранатами, совместно с сослуживцами незаконно вторгся на территорию РФ и, находясь вблизи села Ольговка в Курской области, угрожал оружием, запугивал местных жителей, препятствовал их эвакуации, а также неоднократно открывал огонь по российским военным и гражданскому населению. Его взяли в плен, суд признал Гоча* виновным в совершении террористического акта и назначил ему 15 лет лишения свободы.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Райан О'Лири* - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Суд заочно вынес приговор американскому наемнику О'Лири*
20 августа, 17:55
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияЗапорожьеФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Вооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала