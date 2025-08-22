Рейтинг@Mail.ru
Трамп не хочет присутствовать на переговорах Путина и Зеленского - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:27 22.08.2025 (обновлено: 17:37 22.08.2025)
https://ria.ru/20250822/vstrecha-2037030128.html
Трамп не хочет присутствовать на переговорах Путина и Зеленского
Трамп не хочет присутствовать на переговорах Путина и Зеленского - РИА Новости, 22.08.2025
Трамп не хочет присутствовать на переговорах Путина и Зеленского
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что российский лидер Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут провести встречу без его участия. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T17:27:00+03:00
2025-08-22T17:37:00+03:00
в мире
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025089450_0:50:3072:1778_1920x0_80_0_0_a4021abd014a32f695517d3950156708.jpg
ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что российский лидер Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут провести встречу без его участия."Посмотрим, нужно ли мне там быть. Я бы предпочел не присутствовать. Хотелось бы, чтобы они встретились и попробовали к чему-то прийти, но тем временем они продолжают воевать", – сказал Трамп журналистам.
https://ria.ru/20250821/ukraina-2036584472.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025089450_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5a3a8bbec860a1fc9aff95c4df0e23a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине
Трамп не хочет присутствовать на переговорах Путина и Зеленского

Трамп предпочитает не присутствовать на возможных переговорах Путина с Зеленским

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что российский лидер Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут провести встречу без его участия.
"Посмотрим, нужно ли мне там быть. Я бы предпочел не присутствовать. Хотелось бы, чтобы они встретились и попробовали к чему-то прийти, но тем временем они продолжают воевать", – сказал Трамп журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Россия резко ускорила закрытие проекта "Украина"
21 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДональд ТрампВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала