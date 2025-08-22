https://ria.ru/20250822/vstrecha-2037030128.html

Трамп не хочет присутствовать на переговорах Путина и Зеленского

Трамп не хочет присутствовать на переговорах Путина и Зеленского - РИА Новости, 22.08.2025

Трамп не хочет присутствовать на переговорах Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что российский лидер Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут провести встречу без его участия. РИА Новости, 22.08.2025

ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что российский лидер Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут провести встречу без его участия."Посмотрим, нужно ли мне там быть. Я бы предпочел не присутствовать. Хотелось бы, чтобы они встретились и попробовали к чему-то прийти, но тем временем они продолжают воевать", – сказал Трамп журналистам.

