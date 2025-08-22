https://ria.ru/20250822/vstrecha-2036955148.html

Опрос показал отношение россиян к встрече Путина и Трампа на Аляске

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Абсолютное большинство (94%) россиян знают о встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, 68% положительно оценивают результаты переговоров, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в Анкоридже (Аляска) 15 августа. Половина (54%) респондентов хорошо знают о прошедших переговорах Путина и Трампа, 40% ответили, что слышали о них, но без подробностей, согласно результатам опроса, опубликованного на сайте Аналитического центра ВЦИОМ. Семь из десяти (68%) россиян в целом положительно оценивают результаты саммита на Аляске, 6% - отрицательно, еще 20% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос. Среди респондентов, информированных о переговорах, 18% заявили, что их порадовала конструктивная беседа президентов, 8% отметили выдержку Путина, 7% - его позицию и выдвижение конкретных условий. По мнению 53% россиян, прошедшие переговоры скорее приблизили завершение украинского кризиса, 28% считают, что саммит никак на конфликт не повлиял. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 19 августа 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Рукопожатие на Аляске: визит Путина в Анкоридж В ночь с 15 на 16 августа по московскому времени состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита Россия-США в Анкоридже на Аляске. Они встретились впервые с 2019 года. Переговоры в узком составе продолжались почти три часа. Затем президенты дали совместную пресс-конференцию и отметили продуктивность проведенного разговора. В завершение поездки Путин посетил национальное военное кладбище Форт-Ричардсон, где почтил память похороненных там советских летчиков. А также пообщался с американским православным священником владыкой Алексием и подарил ему две иконы. 2025-08-22T12:36 true PT1M29S

