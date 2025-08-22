https://ria.ru/20250822/vstrecha-2036906644.html

"Коалиция недоумков". СМИ раскрыли, что произошло с лидерами ЕС в США

"Коалиция недоумков". СМИ раскрыли, что произошло с лидерами ЕС в США - РИА Новости, 22.08.2025

"Коалиция недоумков". СМИ раскрыли, что произошло с лидерами ЕС в США

Встреча лидеров ЕС и НАТО с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне стала для них унижением, пишет Strategic Culture.

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Встреча лидеров ЕС и НАТО с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне стала для них унижением, пишет Strategic Culture."Понадобилось всего одно фото, чтобы запечатлеть в памяти потомков полное унижение политической элиты евромусора в 2025 году: коалиция недоумков в Овальном кабинете, выстроившаяся в ряд, словно кучка испуганных школьников, получившая строгий выговор от Хозяина (Трампа. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.Автор статьи также отметил, что европейские политики все еще не могут понять, что использование Украины в качестве инструмента для дестабилизации России обернется мощным ответным ударом со стороны Москвы.В понедельник Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.

