03:08 22.08.2025 (обновлено: 09:56 22.08.2025)
Врач рассказала о пользе арбуза для сердца
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Арбуз, благодаря высокому содержанию ликопинов, может снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака и изнутри защищать кожу от повреждений ультрафиолетовым излучением, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен. "Арбуз богат ликопином, именно этот мощный антиоксидант придает мякоти красный цвет. Ликопин защищает клетки от повреждений свободными радикалами, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, может снижать риск некоторых видов рака, особенно простаты, защищает кожу от УФ-повреждения изнутри", — отметила Тен. Кроме того, арбуз на 90 процентов состоит из воды, в связи с чем отлично утоляет жажду и помогает восполнить потерю жидкости в жару, при физических нагрузках или легком недомогании. "Арбуз содержит важные витамины и микроэлементы. Витамин С укрепляет иммунитет, участвует в синтезе коллагена. Витамин А (бета-каротин) важен для зрения, здоровья кожи и иммунитета. Калий — ключевой минерал для работы сердца, нервной системы и баланса жидкости. Магний участвует в сотнях реакций организма, включая работу мышц и нервов", — добавила врач.
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Арбуз, благодаря высокому содержанию ликопинов, может снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака и изнутри защищать кожу от повреждений ультрафиолетовым излучением, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.
"Арбуз богат ликопином, именно этот мощный антиоксидант придает мякоти красный цвет. Ликопин защищает клетки от повреждений свободными радикалами, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, может снижать риск некоторых видов рака, особенно простаты, защищает кожу от УФ-повреждения изнутри", — отметила Тен.
Кроме того, арбуз на 90 процентов состоит из воды, в связи с чем отлично утоляет жажду и помогает восполнить потерю жидкости в жару, при физических нагрузках или легком недомогании.
"Арбуз содержит важные витамины и микроэлементы. Витамин С укрепляет иммунитет, участвует в синтезе коллагена. Витамин А (бета-каротин) важен для зрения, здоровья кожи и иммунитета. Калий — ключевой минерал для работы сердца, нервной системы и баланса жидкости. Магний участвует в сотнях реакций организма, включая работу мышц и нервов", — добавила врач.
