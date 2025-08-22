Рейтинг@Mail.ru
В ВОЗ рассказали о последствиях бездействия в отношении голода в Газе
16:22 22.08.2025 (обновлено: 19:11 22.08.2025)
В ВОЗ рассказали о последствиях бездействия в отношении голода в Газе
В ВОЗ рассказали о последствиях бездействия в отношении голода в Газе - РИА Новости, 22.08.2025
В ВОЗ рассказали о последствиях бездействия в отношении голода в Газе
Бездействие в отношении голода в секторе Газа может привести к смерти более чем сотни тысяч детей, заявил доктор Рик Пиперкорн, представитель ВОЗ в Палестине и... РИА Новости, 22.08.2025
ЖЕНЕВА, 22 авг — РИА Новости. Бездействие в отношении голода в секторе Газа может привести к смерти более чем сотни тысяч детей, заявил доктор Рик Пиперкорн, представитель ВОЗ в Палестине и на оккупированных территориях. "Если ничего не будет предпринято, то ожидается, если вы посмотрите на число случаев острого недоедания среди детей, которое быстро увеличивается, что по меньшей мере 132 тысячи детей в возрасте до пяти лет могут умереть от острого недоедания к июню 2026 года", — сказал он.В организации указали, что проблема недоедания среди детей в секторе Газа растет катастрофическими темпами. Там призвали к скорейшему прекращению огня и срочной организации снабжения населения территории продовольствием и лекарствами.&quot;Широко распространенное недоедание означает, что даже часто встречающиеся и обычно легкие заболевания, такие как диарея, становятся смертельными, особенно для детей&quot;, — предупредил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.В пятницу Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций впервые объявила о состоянии катастрофического голода в секторе Газа. Согласно оценке, к концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с уровнем нехватки продовольствия, классифицируемым ООН как высшая, пятая фаза по ККС. Также 1,14 миллиона человек на этой территории окажутся в состоянии чрезвычайной ситуации, а еще 396 тысяч — в состоянии кризиса.МИД Израиля отверг доклад ООН, назвав его сфабрикованным и подогнанным под интересы ХАМАС. В ведомстве заявили, что с начала конфликта в сектор Газа въехало более ста тысяч грузовиков с гуманитарной помощью, а в последние недели ее массовый поток привел к резкому падению цен на продукты на местных рынках. Канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху назвала доклад "откровенной ложью", заявив, что Израиль не морит голодом палестинцев в Газе, а предотвращает его.Операция "Колесницы Гидеона — 2"Накануне Нетаньяху утвердил планы военного командования по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС. Днем ранее израильские войска начали наступление на город. По данным армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция продлится до 2026 года. На пике маневров в ней задействуют до 130 тысяч резервистов.В начале августа Нетаньяху заявил о намерении взять под контроль всю территорию сектора Газа, чтобы "обеспечить периметр безопасности". Позднее Тель-Авив планирует передать анклав под управление гражданского правительства.Несколько стран, в частности Египет и Катар, осудили планы еврейского государства. На минувшей неделе они передали ХАМАС предложение о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение конфликта.Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023 года, в обмен на часть палестинских заключенных. ХАМАС поддержало эту инициативу, а Тель-Авив так и не дал ответ на нее. В четверг премьер заявил, что разгром ХАМАС и освобождение израильских заложников — это две задачи, которые идут рука об руку.
ЖЕНЕВА, 22 авг — РИА Новости. Бездействие в отношении голода в секторе Газа может привести к смерти более чем сотни тысяч детей, заявил доктор Рик Пиперкорн, представитель ВОЗ в Палестине и на оккупированных территориях.
"Если ничего не будет предпринято, то ожидается, если вы посмотрите на число случаев острого недоедания среди детей, которое быстро увеличивается, что по меньшей мере 132 тысячи детей в возрасте до пяти лет могут умереть от острого недоедания к июню 2026 года", — сказал он.
В организации указали, что проблема недоедания среди детей в секторе Газа растет катастрофическими темпами. Там призвали к скорейшему прекращению огня и срочной организации снабжения населения территории продовольствием и лекарствами.
"Широко распространенное недоедание означает, что даже часто встречающиеся и обычно легкие заболевания, такие как диарея, становятся смертельными, особенно для детей", — предупредил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

В пятницу Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций впервые объявила о состоянии катастрофического голода в секторе Газа. Согласно оценке, к концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с уровнем нехватки продовольствия, классифицируемым ООН как высшая, пятая фаза по ККС. Также 1,14 миллиона человек на этой территории окажутся в состоянии чрезвычайной ситуации, а еще 396 тысяч — в состоянии кризиса.

Шкала существует с 2004 года. С тех пор ООН подтверждала максимальную фазу голода лишь дважды: в 2017 году в Южном Судане и в 2011-м — в Сомали.

МИД Израиля отверг доклад ООН, назвав его сфабрикованным и подогнанным под интересы ХАМАС. В ведомстве заявили, что с начала конфликта в сектор Газа въехало более ста тысяч грузовиков с гуманитарной помощью, а в последние недели ее массовый поток привел к резкому падению цен на продукты на местных рынках. Канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху назвала доклад "откровенной ложью", заявив, что Израиль не морит голодом палестинцев в Газе, а предотвращает его.
Накануне Нетаньяху утвердил планы военного командования по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС. Днем ранее израильские войска начали наступление на город. По данным армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция продлится до 2026 года. На пике маневров в ней задействуют до 130 тысяч резервистов.
В начале августа Нетаньяху заявил о намерении взять под контроль всю территорию сектора Газа, чтобы "обеспечить периметр безопасности". Позднее Тель-Авив планирует передать анклав под управление гражданского правительства.
Несколько стран, в частности Египет и Катар, осудили планы еврейского государства. На минувшей неделе они передали ХАМАС предложение о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение конфликта.
Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023 года, в обмен на часть палестинских заключенных. ХАМАС поддержало эту инициативу, а Тель-Авив так и не дал ответ на нее. В четверг премьер заявил, что разгром ХАМАС и освобождение израильских заложников — это две задачи, которые идут рука об руку.
