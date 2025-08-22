https://ria.ru/20250822/vorobev-2037049024.html

Воробьев вручил государственные награды добровольцам подразделения БАРС

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037048854_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3fb8fd89f380785d0a00fe50ab55903e.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в Доме регионального правительства вручил государственные награды добровольцам подразделения БАРС, сообщает пресс-служба областного правительства. На церемонию герои приехали со своими женами, детьми, родными и близкими. "Сегодня, в День российского флага, по поручению президента я имею честь вручить высокие заслуженные боевые награды нашим ребятам, героям БАРСа – этого именитого подразделения. Здесь присутствуют те, кто с первого дня защищают нашу страну. Свои награды сегодня получат ребята, которые воевали достойно, мужественно и очень приятно, что это жители нашей Московской области. Хочу в вашем лице поблагодарить всех бойцов. В этом зале мы регулярно встречаемся по торжественному поводу и всегда имеем возможность познакомиться не только с нашими героями, но и с членами их семей. Сегодня вы пришли не одни, а со своими близкими, в том числе совсем маленькими детьми. Дай Бог вам здоровья, мира и всем нам Победы", – сказал на церемонии Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Отмечается, что майор с позывным "Амур" родом из Самары. В 2013 году он переехал с семьей в Подмосковье, сейчас живет в Подольске. Герой рассказал, что сколько себя помнит, всегда мечтал стать офицером. И даже уволившись в запас, в душе продолжал им оставаться. Когда в 2014 году на Донбассе начались боевые действия, собрался с товарищами – отставными офицерами и вместе с ними решил отправиться туда. "Мы откровенно тогда поговорили, вспомнили, что наши деды воевали, и сказали друг другу: "Мы тоже должны". В итоге пошли в добровольцы. Сражались на горячих направлениях, всякое видели. Было ли страшно? Конечно, мы же все люди. Но это наша работа, нужно с достоинством нести честь офицера. Будущему поколению хотел бы пожелать – не забывать свою историю. Это самое важное. К сожалению, в последнее время ее помнят не все", – сказал боец. Губернатор Московской области вручил майору Орден Мужества. Для "Амура" это уже третья такая награда. В его послужном списке еще – медаль "За отвагу", награды ДНР и ЛНР. Еще один герой – рядовой с позывным "Ставр" из Домодедова. В отличие от "Амура" военным стать не мечтал, по профессии он – строитель. Когда началась специальная военная операция, стал собирать и отвозить гуманитарную помощь "за ленту" – там у него служили знакомые. А в 2024 году решил, что на передовой его помощь будет еще нужнее. Заключил контракт, отправился на фронт. Действуя в составе расчета гаубичной артиллерийской установки, уничтожал врага на разных участках боевого соприкосновения. Воробьев вручил ему медаль "За отвагу". "Ставр – это кличка моей собаки, несколько лет назад я забрал ее из приюта, и она до сих пор с нами, преданно служит моей семье. Вот поэтому и решил взять себе такой позывной. Друзья, которые были в зоне СВО, честно предупреждали, что меня там ждет, даже отговорить пытались. Но я все равно поехал. И не жалею. У меня закончился контракт, но я подписал новый и скоро вернусь к своим боевым товарищам. Мы уже там как одна большая семья", – рассказал боец. По данным пресс-службы, подобной награды удостоен и боец из Люберец, позывной которого "Хартун". На "гражданке" он был учителем английского языка в школе, на фронте переквалифицировался в помощника гранатометчика. "Еще в 2022-м я хотел принять участие в спецоперации, но получилось только в 2024-м. Нужно было подтянуть здоровье. Но когда мне дали "добро", сразу же отправился на передовую. До этого у меня была только военная кафедра, однако особого дискомфорта, когда попал в зону СВО, не ощутил – чувствовал себя в своей тарелке, разве что физически тяжело было первое время. К сожалению, я получил ранение. До сих пор не знаю, что это было – скорее всего, сброс гранаты с дрона. В голову, лицо попала куча осколков. Сейчас продолжаю восстанавливаться, дальнейших планов пока не строю. Провожу время с семьей", – рассказал лейтенант "Хартун" – многодетный отец. Поддержать его на церемонию награждения приехали трое сыновей и супруга. Как отметили в пресс-службе регионального правительства, в Московской области оказывают всестороннюю поддержку участникам СВО. Это касается помощи с оформлением документов и льгот, прохождением реабилитации и лечением, обучением и многим другим. Предусмотрен бесплатный уход и соцобслуживание на дому, прокат технических средств реабилитации, психологическая помощь. На территории региона – три крупных реабилитационных центра: "Ясенки", им. А.И. Мещерякова и "Протэкс-центр". Большое внимание уделяют и семьям героев – например, безочередное зачисление в детские сады, школы, бесплатное питание, кружки, секции, отдых в лагере "Литвиново", выплаты за земельный участок, газификация. Всего в Подмосковье для участников СВО и их родных действуют 75 мер поддержки, в том числе более 30 региональных. В Подмосковье выстроена целая система оказания помощи, в которую вовлечены Фонд "Защитники Отечества", Ассоциация ветеранов СВО, муниципальные центры поддержки, главы территорий, социальные службы. Многие вопросы решаются проактивно. День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается в России 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации".

