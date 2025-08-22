Рейтинг@Mail.ru
В МЖД объяснили скопление людей на Павелецком вокзале - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:52 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/vokzal-2036989214.html
В МЖД объяснили скопление людей на Павелецком вокзале
В МЖД объяснили скопление людей на Павелецком вокзале - РИА Новости, 22.08.2025
В МЖД объяснили скопление людей на Павелецком вокзале
Скопление пассажиров сегодня утром на Павелецком вокзале связано с одновременным прибытием нескольких поездов дальнего следования и электричек, сотрудники... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T14:52:00+03:00
2025-08-22T14:52:00+03:00
москва
воронежская область
ржд
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036987740_0:123:1201:798_1920x0_80_0_0_b65ac715f06a208a39269943861dc272.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Скопление пассажиров сегодня утром на Павелецком вокзале связано с одновременным прибытием нескольких поездов дальнего следования и электричек, сотрудники безопасности информировали людей об альтернативных выходах, а для избежания подобных ситуаций в будущем разрабатываются допмеры по оптимизации пассажиропотоков и координации досмотровых мероприятий, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД). Ранее ряд Telegram-каналов написали о скоплении людей с чемоданами, которые стоят в очередях, чтобы попасть на Павелецкий вокзал Москвы. Сообщалось это в контексте задержки поездов в южном направлении. Сами РЖД утром в пятницу писали, что с опозданием следуют 50 составов. Причиной этому стало произошедшее в четверг утром ЧП с БПЛА в Воронежской области. "Скопление пассажиров сегодня утром на Павелецком вокзале связано с одновременным прибытием нескольких поездов дальнего и пригородного сообщения. Сотрудники вокзала и подразделения транспортной безопасности информировали пассажиров о возможности прохода на парковку вокзала для вызова такси и удобного следования в метро", - сообщили в МЖД в пятницу. Там добавили, что на территории размещены дополнительные навигационные указатели, помогающие быстрее ориентироваться в зоне досмотра и на распределительной площадке. "Для снижения подобных ситуаций в будущем разрабатываются дополнительные меры по оптимизации пассажиропотоков и координации досмотровых мероприятий", - отметили в МЖД.
https://ria.ru/20250822/bpla-2036900139.html
https://ria.ru/20250822/rzhd-2036901422.html
москва
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036987740_0:0:1065:798_1920x0_80_0_0_e0481d1f0da00eda0f9ac9a899a810af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, воронежская область, ржд, общество
Москва, Воронежская область, РЖД, Общество
В МЖД объяснили скопление людей на Павелецком вокзале

МЖД объяснила скопление людей на Павелецком вокзале прибытием нескольких поездов

© Фото : MSK1.RU | Новости Москвы | Россия/TelegramСкопление пассажиров на Павелецком вокзале
Скопление пассажиров на Павелецком вокзале - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© Фото : MSK1.RU | Новости Москвы | Россия/Telegram
Скопление пассажиров на Павелецком вокзале
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Скопление пассажиров сегодня утром на Павелецком вокзале связано с одновременным прибытием нескольких поездов дальнего следования и электричек, сотрудники безопасности информировали людей об альтернативных выходах, а для избежания подобных ситуаций в будущем разрабатываются допмеры по оптимизации пассажиропотоков и координации досмотровых мероприятий, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД).
Ранее ряд Telegram-каналов написали о скоплении людей с чемоданами, которые стоят в очередях, чтобы попасть на Павелецкий вокзал Москвы. Сообщалось это в контексте задержки поездов в южном направлении. Сами РЖД утром в пятницу писали, что с опозданием следуют 50 составов. Причиной этому стало произошедшее в четверг утром ЧП с БПЛА в Воронежской области.
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Глава Воронежской области рассказал о ночной атаке украинских БПЛА
Вчера, 08:27
"Скопление пассажиров сегодня утром на Павелецком вокзале связано с одновременным прибытием нескольких поездов дальнего и пригородного сообщения. Сотрудники вокзала и подразделения транспортной безопасности информировали пассажиров о возможности прохода на парковку вокзала для вызова такси и удобного следования в метро", - сообщили в МЖД в пятницу.
Там добавили, что на территории размещены дополнительные навигационные указатели, помогающие быстрее ориентироваться в зоне досмотра и на распределительной площадке.
"Для снижения подобных ситуаций в будущем разрабатываются дополнительные меры по оптимизации пассажиропотоков и координации досмотровых мероприятий", - отметили в МЖД.
Вид из кабины машиниста пассажирского поезда - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
РЖД ввели в график 59 поездов, задержанных в Воронежской области
Вчера, 08:43
 
МоскваВоронежская областьРЖДОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала