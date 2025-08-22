https://ria.ru/20250822/voennye-2036932505.html

В Германии выступили с дерзким планом по отправке военных на Украину

В Германии выступили с дерзким планом по отправке военных на Украину

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Крупные страны, входящие в "коалицию желающих", должны направить на Украину не менее десяти тысяч военных на длительный срок, заявил агентству Reuters глава союза военнослужащих Германии полковник Андре Вюстнер."Недостаточно, чтобы на командном пункте на Украине находилась горстка генералов и небольшие военные подразделения", — сказал он.В понедельник президент США Дональд Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских солдат, по его словам, там не будет.Глава МИД Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейского военного контингента на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".

