Рейтинг@Mail.ru
В Германии выступили с дерзким планом по отправке военных на Украину - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:23 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/voennye-2036932505.html
В Германии выступили с дерзким планом по отправке военных на Украину
В Германии выступили с дерзким планом по отправке военных на Украину - РИА Новости, 22.08.2025
В Германии выступили с дерзким планом по отправке военных на Украину
Крупные страны, входящие в "коалицию желающих", должны направить на Украину не менее десяти тысяч военных на длительный срок, заявил агентству Reuters глава... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T11:23:00+03:00
2025-08-22T11:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
европа
украина
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978487084_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_b91967d49c47a362b3c86a1aa1d3b5fd.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Крупные страны, входящие в "коалицию желающих", должны направить на Украину не менее десяти тысяч военных на длительный срок, заявил агентству Reuters глава союза военнослужащих Германии полковник Андре Вюстнер."Недостаточно, чтобы на командном пункте на Украине находилась горстка генералов и небольшие военные подразделения", — сказал он.В понедельник президент США Дональд Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских солдат, по его словам, там не будет.Глава МИД Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейского военного контингента на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".
https://ria.ru/20250822/vstrecha-2036906644.html
https://ria.ru/20250822/ukraina-2036902832.html
европа
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978487084_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_f6feece58d131e43d8ee376dc9288be9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, украина, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Украина, Германия
В Германии выступили с дерзким планом по отправке военных на Украину

Полковник Вюстнер призвал Европу направить на Украину десятки тысяч военных

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Крупные страны, входящие в "коалицию желающих", должны направить на Украину не менее десяти тысяч военных на длительный срок, заявил агентству Reuters глава союза военнослужащих Германии полковник Андре Вюстнер.
"Недостаточно, чтобы на командном пункте на Украине находилась горстка генералов и небольшие военные подразделения", — сказал он.
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
"Коалиция недоумков". СМИ раскрыли, что произошло с лидерами ЕС в США
Вчера, 09:31
В понедельник президент США Дональд Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских солдат, по его словам, там не будет.
Глава МИД Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейского военного контингента на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
"Единственный вариант". В США сделали тяжелое признание о мире на Украине
Вчера, 08:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаУкраинаГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала