В США приостановили выдачу рабочих виз водителям грузовиков
00:59 22.08.2025
В США приостановили выдачу рабочих виз водителям грузовиков
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что власти страны немедленно приостанавливают выдачу рабочих виз для иностранных водителей коммерческого транспорта. "Мы немедленно приостанавливаем выдачу всех рабочих виз водителям коммерческих грузовиков", - говорится в сообщении госсекретаря в соцсети X. По его словам, растущее число иностранных водителей за рулем огромных грузовых тягачей угрожает безопасности американцев и ухудшает уровень жизни "американских водителей грузовиков".
в мире, сша, марко рубио
В мире, США, Марко Рубио
© AP Photo / Stephen B. MortonГрузовые контейнеры с китайскими товарами в порту США
Грузовые контейнеры с китайскими товарами в порту США - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© AP Photo / Stephen B. Morton
Грузовые контейнеры с китайскими товарами в порту США. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что власти страны немедленно приостанавливают выдачу рабочих виз для иностранных водителей коммерческого транспорта.
"Мы немедленно приостанавливаем выдачу всех рабочих виз водителям коммерческих грузовиков", - говорится в сообщении госсекретаря в соцсети X.
По его словам, растущее число иностранных водителей за рулем огромных грузовых тягачей угрожает безопасности американцев и ухудшает уровень жизни "американских водителей грузовиков".
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
СМИ: Госдеп США проверит визы 55 миллионов иностранцев на предмет нарушений
В мире, США, Марко Рубио
 
 
