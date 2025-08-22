https://ria.ru/20250822/vizy-2036877144.html

В США приостановили выдачу рабочих виз водителям грузовиков

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что власти страны немедленно приостанавливают выдачу рабочих виз для иностранных водителей коммерческого транспорта. РИА Новости, 22.08.2025

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что власти страны немедленно приостанавливают выдачу рабочих виз для иностранных водителей коммерческого транспорта. "Мы немедленно приостанавливаем выдачу всех рабочих виз водителям коммерческих грузовиков", - говорится в сообщении госсекретаря в соцсети X. По его словам, растущее число иностранных водителей за рулем огромных грузовых тягачей угрожает безопасности американцев и ухудшает уровень жизни "американских водителей грузовиков".

