В США приостановили выдачу рабочих виз водителям грузовиков
В США приостановили выдачу рабочих виз водителям грузовиков - РИА Новости, 22.08.2025
В США приостановили выдачу рабочих виз водителям грузовиков
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что власти страны немедленно приостанавливают выдачу рабочих виз для иностранных водителей коммерческого транспорта.
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что власти страны немедленно приостанавливают выдачу рабочих виз для иностранных водителей коммерческого транспорта. "Мы немедленно приостанавливаем выдачу всех рабочих виз водителям коммерческих грузовиков", - говорится в сообщении госсекретаря в соцсети X. По его словам, растущее число иностранных водителей за рулем огромных грузовых тягачей угрожает безопасности американцев и ухудшает уровень жизни "американских водителей грузовиков".
2025
