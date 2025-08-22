https://ria.ru/20250822/video-2036959440.html
ФСБ показала видео задержания украинских агентов в ДНР
ФСБ показала видео задержания украинских агентов в ДНР - РИА Новости, 22.08.2025
ФСБ показала видео задержания украинских агентов в ДНР
ФСБ России показала видео задержания агентов Киева, планировавших теракты против чиновника в ДНР и командира добровольческого батальона. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T12:54:00+03:00
2025-08-22T12:54:00+03:00
2025-08-22T13:08:00+03:00
происшествия
донецкая народная республика
россия
киев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036958974_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_092e88fdef34b274a17a2e61e21dfde0.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. ФСБ России показала видео задержания агентов Киева, планировавших теракты против чиновника в ДНР и командира добровольческого батальона. На видео показано, как одного мужчину спецназ взял в квартире жилого дома, а второго - на улице около гаража. Арестованы два агента Киева, планировавшие теракты в отношении руководителя одного из муниципальных образований ДНР и командира добровольческого батальона, принимающего участие в СВО, сообщила ФСБ в пятницу. По информации российской спецслужбы, задержанные также причастны к подрывам в марте и декабре 2024-го автомобилей сотрудника правительства Херсонской области и бывшего высокопоставленного сотрудника УФСИН России по ДНР. Возбуждены дела, в том числе о теракте и госизмене.В середине декабря 2024 год УФСБ по ДНР сообщило, что силовики задержали местного жителя, подозреваемого в подрыве автомобиля в центре Донецка, в результате которого один человек погиб, второй получил ранения. Отмечалось, что погибшим был российский офицер.УФСБ по ДНР тогда показала видео, на котором было видно, как мужчина в темное время суток подходит к внедорожнику и производит некие действия под ним. На видео задержанный признал, что установил контакт со спецслужбами Украины и по их заданию подорвал бомбу под автомобилем 9 декабря 2024-го.
https://ria.ru/20250812/agent-2034736703.html
https://ria.ru/20250821/fsb-2036652210.html
донецкая народная республика
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036958974_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a22e6fc55b833788bc031fcfeea72f39.jpg
Видео, где показано, как один из задержанных агентов Киева подрывает в ДНР автомобиль
🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-08-22T12:54
true
PT1M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, россия, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Россия, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ показала видео задержания украинских агентов в ДНР
ФСБ показала кадры задержания планировавших теракты в ДНР агентов Киева