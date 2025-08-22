Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показала видео задержания украинских агентов в ДНР - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 22.08.2025 (обновлено: 13:08 22.08.2025)
https://ria.ru/20250822/video-2036959440.html
ФСБ показала видео задержания украинских агентов в ДНР
ФСБ показала видео задержания украинских агентов в ДНР - РИА Новости, 22.08.2025
ФСБ показала видео задержания украинских агентов в ДНР
ФСБ России показала видео задержания агентов Киева, планировавших теракты против чиновника в ДНР и командира добровольческого батальона. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T12:54:00+03:00
2025-08-22T13:08:00+03:00
происшествия
донецкая народная республика
россия
киев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036958974_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_092e88fdef34b274a17a2e61e21dfde0.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. ФСБ России показала видео задержания агентов Киева, планировавших теракты против чиновника в ДНР и командира добровольческого батальона. На видео показано, как одного мужчину спецназ взял в квартире жилого дома, а второго - на улице около гаража. Арестованы два агента Киева, планировавшие теракты в отношении руководителя одного из муниципальных образований ДНР и командира добровольческого батальона, принимающего участие в СВО, сообщила ФСБ в пятницу. По информации российской спецслужбы, задержанные также причастны к подрывам в марте и декабре 2024-го автомобилей сотрудника правительства Херсонской области и бывшего высокопоставленного сотрудника УФСИН России по ДНР. Возбуждены дела, в том числе о теракте и госизмене.В середине декабря 2024 год УФСБ по ДНР сообщило, что силовики задержали местного жителя, подозреваемого в подрыве автомобиля в центре Донецка, в результате которого один человек погиб, второй получил ранения. Отмечалось, что погибшим был российский офицер.УФСБ по ДНР тогда показала видео, на котором было видно, как мужчина в темное время суток подходит к внедорожнику и производит некие действия под ним. На видео задержанный признал, что установил контакт со спецслужбами Украины и по их заданию подорвал бомбу под автомобилем 9 декабря 2024-го.
https://ria.ru/20250812/agent-2034736703.html
https://ria.ru/20250821/fsb-2036652210.html
донецкая народная республика
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Видео, где показано, как один из задержанных агентов Киева подрывает в ДНР автомобиль
🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-08-22T12:54
true
PT1M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036958974_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a22e6fc55b833788bc031fcfeea72f39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецкая народная республика, россия, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Россия, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ показала видео задержания украинских агентов в ДНР

ФСБ показала кадры задержания планировавших теракты в ДНР агентов Киева

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. ФСБ России показала видео задержания агентов Киева, планировавших теракты против чиновника в ДНР и командира добровольческого батальона.
На видео показано, как одного мужчину спецназ взял в квартире жилого дома, а второго - на улице около гаража.
Задержание агента Киева, собиравшегося взорвать российского военного в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Агент Киева рассказал, как заложил бомбу в автомобиль для убийства военного
12 августа, 10:22
Арестованы два агента Киева, планировавшие теракты в отношении руководителя одного из муниципальных образований ДНР и командира добровольческого батальона, принимающего участие в СВО, сообщила ФСБ в пятницу. По информации российской спецслужбы, задержанные также причастны к подрывам в марте и декабре 2024-го автомобилей сотрудника правительства Херсонской области и бывшего высокопоставленного сотрудника УФСИН России по ДНР. Возбуждены дела, в том числе о теракте и госизмене.
В середине декабря 2024 год УФСБ по ДНР сообщило, что силовики задержали местного жителя, подозреваемого в подрыве автомобиля в центре Донецка, в результате которого один человек погиб, второй получил ранения. Отмечалось, что погибшим был российский офицер.
УФСБ по ДНР тогда показала видео, на котором было видно, как мужчина в темное время суток подходит к внедорожнику и производит некие действия под ним. На видео задержанный признал, что установил контакт со спецслужбами Украины и по их заданию подорвал бомбу под автомобилем 9 декабря 2024-го.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
В Дагестане задержали агента СБУ с секретными документами
21 августа, 09:47
 
ПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаРоссияКиевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала