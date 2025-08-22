https://ria.ru/20250822/video-2036959440.html

ФСБ показала видео задержания украинских агентов в ДНР

ФСБ России показала видео задержания агентов Киева, планировавших теракты против чиновника в ДНР и командира добровольческого батальона. РИА Новости, 22.08.2025

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. ФСБ России показала видео задержания агентов Киева, планировавших теракты против чиновника в ДНР и командира добровольческого батальона. На видео показано, как одного мужчину спецназ взял в квартире жилого дома, а второго - на улице около гаража. Арестованы два агента Киева, планировавшие теракты в отношении руководителя одного из муниципальных образований ДНР и командира добровольческого батальона, принимающего участие в СВО, сообщила ФСБ в пятницу. По информации российской спецслужбы, задержанные также причастны к подрывам в марте и декабре 2024-го автомобилей сотрудника правительства Херсонской области и бывшего высокопоставленного сотрудника УФСИН России по ДНР. Возбуждены дела, в том числе о теракте и госизмене.В середине декабря 2024 год УФСБ по ДНР сообщило, что силовики задержали местного жителя, подозреваемого в подрыве автомобиля в центре Донецка, в результате которого один человек погиб, второй получил ранения. Отмечалось, что погибшим был российский офицер.УФСБ по ДНР тогда показала видео, на котором было видно, как мужчина в темное время суток подходит к внедорожнику и производит некие действия под ним. На видео задержанный признал, что установил контакт со спецслужбами Украины и по их заданию подорвал бомбу под автомобилем 9 декабря 2024-го.

