В Киргизии заявили о готовности вылететь для спасения россиянки в горах

В Киргизии заявили о готовности вылететь для спасения россиянки в горах

В Киргизии заявили о готовности вылететь для спасения россиянки в горах

22.08.2025

БИШКЕК, 22 авг – РИА Новости. Вертолет минобороны Киргизии готов к срочному вылету для спасения застрявшей в горах россиянки страны Натальи Наговицыной, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ведомства. Российская альпинистка Наталья Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с Пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом: один из них погиб от переохлаждения. В минувшую субботу для эвакуации альпинистов был привлечен вертолет Ми-8 министерства обороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа выжили, но получили незначительные травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей и нескольких альпинистов. В том числе - одного гражданина России. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только во вторник. Тогда же на помощь Наговицыной вышел отряд альпинистов. В пятницу ряд СМИ сообщил, что группа спасателей не смогла пробиться к пострадавшей из-за плохого самочувствия одного из участников, они, как утверждается, вынуждены были вернуться в базовый лагерь. "Такой информацией пока не располагаем. Наш вертолет все еще дежурит. Он готов в любой момент вылететь для спасения Наговицыной", - заявил представитель пресс-службы минобороны. В МЧС республики информация о прекращении спасательных работ тоже пока не поступала. Как ранее рассказал РИА Новости президент Федерации альпинизма Киргизии Эдуард Кубатов, для эвакуации вертолетом спасателям нужно спустить пострадавшую с высоты в 7100 метров над уровнем моря, где она находится, на примерно 5000 метров. Выше воздушное судно не сможет подняться из-за сильной турбулентности. Альпинист также отметил, что шансы найти Наговицыну живой сокращаются с каждым днем, и оценил вероятность позитивного исхода спасательной операции менее чем в 10%. Кубатов рассказал, что скорость, с которой спасатели смогут пробиться к пострадавшей, полностью зависит от погоды. По его словам, если неправильно трактовать погодные условия и принимать неверные решения, есть риск потерять всю спасательную бригаду.

