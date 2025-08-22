https://ria.ru/20250822/vengrija-2037052864.html

Венгрия надеется, что ЕК повлияет на Киев после атаки на "Дружбу"

БУДАПЕШТ, 22 авг - РИА Новости. Венгрия рассчитывает, что за то время, что будет продолжаться ремонт на "Дружбе" Еврокомиссия повлияет на Киев, чтобы тот прекратил удары по нефтепроводу, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины, заявил в пятницу утром Сийярто. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти. В этой связи Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность. "Надеемся, что Еврокомиссии хватит времени для того, чтобы в соответствии со своими предыдущими письменными обещаниями повлиять на Киев, чтобы тот не делал невозможной поставку нефти в Венгрию", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

