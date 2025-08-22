https://ria.ru/20250822/vengrija-2037052864.html
Венгрия надеется, что ЕК повлияет на Киев после атаки на "Дружбу"
Венгрия надеется, что ЕК повлияет на Киев после атаки на "Дружбу" - РИА Новости, 22.08.2025
Венгрия надеется, что ЕК повлияет на Киев после атаки на "Дружбу"
Венгрия рассчитывает, что за то время, что будет продолжаться ремонт на "Дружбе" Еврокомиссия повлияет на Киев, чтобы тот прекратил удары по нефтепроводу,... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T18:55:00+03:00
2025-08-22T18:55:00+03:00
2025-08-22T18:55:00+03:00
в мире
венгрия
киев
словакия
петер сийярто
еврокомиссия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927502408_0:176:3071:1903_1920x0_80_0_0_136daacf16d7037dfff7c3f99fbecc18.jpg
БУДАПЕШТ, 22 авг - РИА Новости. Венгрия рассчитывает, что за то время, что будет продолжаться ремонт на "Дружбе" Еврокомиссия повлияет на Киев, чтобы тот прекратил удары по нефтепроводу, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины, заявил в пятницу утром Сийярто. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти. В этой связи Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность. "Надеемся, что Еврокомиссии хватит времени для того, чтобы в соответствии со своими предыдущими письменными обещаниями повлиять на Киев, чтобы тот не делал невозможной поставку нефти в Венгрию", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250330/siyyarto-2008198353.html
венгрия
киев
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927502408_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_6cd8875907eaf10f7341fd610fa8b3bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, киев, словакия, петер сийярто, еврокомиссия, вооруженные силы украины
В мире, Венгрия, Киев, Словакия, Петер Сийярто, Еврокомиссия, Вооруженные силы Украины
Венгрия надеется, что ЕК повлияет на Киев после атаки на "Дружбу"
Венгрия надеется, что ЕК повлияет на Киев, чтобы тот прекратил удары по "Дружбе"