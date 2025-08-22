Рейтинг@Mail.ru
Венгрия надеется, что ЕК повлияет на Киев после атаки на "Дружбу"
18:55 22.08.2025
Венгрия надеется, что ЕК повлияет на Киев после атаки на "Дружбу"
в мире
венгрия
киев
словакия
петер сийярто
еврокомиссия
вооруженные силы украины
БУДАПЕШТ, 22 авг - РИА Новости. Венгрия рассчитывает, что за то время, что будет продолжаться ремонт на "Дружбе" Еврокомиссия повлияет на Киев, чтобы тот прекратил удары по нефтепроводу, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины, заявил в пятницу утром Сийярто. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти. В этой связи Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность. "Надеемся, что Еврокомиссии хватит времени для того, чтобы в соответствии со своими предыдущими письменными обещаниями повлиять на Киев, чтобы тот не делал невозможной поставку нефти в Венгрию", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 22 авг - РИА Новости. Венгрия рассчитывает, что за то время, что будет продолжаться ремонт на "Дружбе" Еврокомиссия повлияет на Киев, чтобы тот прекратил удары по нефтепроводу, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины, заявил в пятницу утром Сийярто. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти. В этой связи Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.
"Надеемся, что Еврокомиссии хватит времени для того, чтобы в соответствии со своими предыдущими письменными обещаниями повлиять на Киев, чтобы тот не делал невозможной поставку нефти в Венгрию", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Сийярто назвал удары по энергоинфраструктуре атакой на суверенитет Венгрии
30 марта, 04:11
 
