https://ria.ru/20250822/vef-2036893979.html

На время ВЭФ в районе острова Русский запретят стоянку и передвижение судов

На время ВЭФ в районе острова Русский запретят стоянку и передвижение судов - РИА Новости, 22.08.2025

На время ВЭФ в районе острова Русский запретят стоянку и передвижение судов

Стоянка и передвижение судов в районе острова Русский возле Владивостока будут запрещены на время Восточного экономического форума (ВЭФ), исключением станут... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T06:49:00+03:00

2025-08-22T06:49:00+03:00

2025-08-22T06:49:00+03:00

владивосток

русский (остров)

приморский край

дальневосточный федеральный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/95902/49/959024923_0:320:5008:3137_1920x0_80_0_0_1947db010125350c5c8a76a89d574c8b.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 22 авг - РИА Новости. Стоянка и передвижение судов в районе острова Русский возле Владивостока будут запрещены на время Восточного экономического форума (ВЭФ), исключением станут суда, привлечённые к форуму, сообщает пресс-служба правительства Приморского края. "В акватории залива Петра Великого в бухте Новик, ограниченной с северо-запада линией от мыса Доронина до мыса Шигина, в бухтах Аякс и Парис, ограниченных с северо-востока линией от мыса Новосильского до мыса Житкова, а также в акватории Амурского залива под низководным мостом с установленной запретной зоной 500 метров к западу и востоку от низководного моста… запрещаются стоянка и передвижение всех судов – маломерных, парусных, спортивных, гидроциклов, пассажирских, прогулочных, грузовых, судов вспомогательного флота, бункеровщиков, буксиров" - говорится в сообщении. Исключением станут суда, привлечённые к мероприятиям по подготовке и проведению форума, специальные спасательные суда и суда для оказания экстренной медицинской помощи – по согласованию с Центром оперативного управления силами и средствами. Как сообщает департамент по координации правоохранительной деятельности, помимо этого во время ВЭФ в этих же акваториях установят запрет для плавания с 00.00 2 сентября (17.00 1 сентября мск) по 24.00 6 сентября (17.00 5 сентября мск). Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

https://ria.ru/20250820/vladivostok-2036421606.html

https://ria.ru/20250820/primore-2036424389.html

владивосток

русский (остров)

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владивосток, русский (остров), приморский край, дальневосточный федеральный университет