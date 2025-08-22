Рогов назвал словоблудием заявление Ермака об уступках России
Рогов: заявление Ермака об уступках России является словоблудием
Андрей Ермак. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал словоблудием слова главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака об отказе идти на территориальные уступки.
Ранее Ермак в интервью итальянской газете Сorriere della Sera заявил, что Украина не раздумывает над проведением конституционного референдума, который бы позволил признать российский статус Крыма и четырех новых регионов РФ. По его словам, Украина на данный момент не намерена идти на территориальные уступки России, но понимает, что не может вернуть утраченные территории силой.
"Ермак занимается очередным словоблудием. Его заявление – это его личные психологические проблемы. Нам признание от Ермака не надо. Жители новых субъектов Российской Федерации уже свой исторический выбор сделали. Он окончательный и бесповоротный", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, подобными заявлениями представители киевской власти пытаются выторговать для себя как можно больше преференций в рамках процесса по мирному урегулированию украинского конфликта.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
Скандал в Белом доме был самоубийством для Зеленского, признал Ермак
13 августа, 11:28