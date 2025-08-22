СМИ: украинец, арестованный в Италии, пересекал границу с двумя паспортами
БЕРЛИН, 22 авг - РИА Новости. Арестованный в Италии подозреваемый в причастности ко взрывам на газопроводах "Северный поток" гражданин Украины неоднократно пересекал украинскую границу, располагая двумя действующими загранпаспортами на разные имена, это может указывать на его связи с украинскими спецслужбами, сообщает журнал Spiegel.
"У Сергея К. было два настоящих украинских загранпаспорта, выданных на разные имена, - возможный признак причастности государственных украинских структур к сокрытию личности предполагаемого диверсанта", – пишет издание со ссылкой на немецких следователей.
Кроме того, Spiegel узнал от источников, близких к следствию, что визит в Италию был не первой зарубежной поездкой К. после взрыва на газопроводах: начиная с осени 2023 года К. многократно пересекал украинскую границу под своим настоящим именем.
По данным издания, К., 1976 года рождения, является выпускником национальной академии службы безопасности Украины, в СБУ он проработал до 2015 года, затем ушёл в частный бизнес и возглавлял компанию в энергетической отрасли. После начала СВО К. якобы служил в спецподразделениях украинской армии, как пишет журнал со ссылкой на "осведомлённые" источники.
В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который предположительно выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года.
Кузнецова арестовали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. О находящемся в розыске человеке местные карабинеры узнали после его регистрации в гостиничном комплексе.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.