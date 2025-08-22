https://ria.ru/20250822/ukrainets-2036912293.html

СМИ узнали, что ждет украинца, задержанного за теракт на "Северных потоках"

СМИ узнали, что ждет украинца, задержанного за теракт на "Северных потоках"

Гражданину Украины Сергею Кузнецову, арестованному в Италии по подозрению в причастности к взрывам на газопроводах "Северный поток", грозит до 15 лет заключения

РИМ, 22 авг – РИА Новости. Гражданину Украины Сергею Кузнецову, арестованному в Италии по подозрению в причастности к взрывам на газопроводах "Северный поток", грозит до 15 лет заключения после экстрадиции в Германию, пишет портал Open.online.В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который предположительно выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года."Кузнецову грозит до 15 лет лишения свободы, сейчас он ожидает начала процесса экстрадиции", - говорится в сообщении онлайн-издания.Как передает местное издание Resto del Carlino, в пятницу Кузнецов предстанет перед судом для подтверждения решения об аресте в свете запроса на экстрадицию в ФРГ. Украинец уже нашел адвоката и, не зная итальянского, получит помощь переводчика."Тем временем изъятые электронные устройства - смартфоны и компьютеры - будут изучены следователями для восстановления любых оставшихся контактов и связей.Кузнецова арестовали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. О находящемся в розыске человеке местные карабинеры узнали после его регистрации в гостиничном комплексе. По сообщению Corriere della Sera, он предположительно "приобрел авиабилеты в Польше".После ареста украинца, которого называют бывшим агентом спецслужбы страны, итальянские СМИ сообщили, что проверяют причастность к другому крупному происшествию с украинским следом. Прокуратура Генуи запросила информацию относительно на предмет его возможной причастности ко взрывам на нефтяном танкере в Савоне в феврале этого года. По информации итальянских СМИ, целью нападения был удар по так называемому "теневому флоту" под иностранными флагами, который якобы перевозит нефть российского происхождения вопреки санкциям.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

