"Гарантия войны": на Западе набросились на лидеров ЕС из-за Украины
L`Antidiplomatico: гарантии безопасности Киеву от ЕС приведут к мировой войне
© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Новые гарантии безопасности для Украины, представленные лидерами ЕС, направлены на эскалацию конфликта с Россией, пишет L`Antidiplomatico.
"И какие гарантии безопасности будут предоставлены Украине? Те, которые хотят выдумать европейские марионетки? Вступление в Европейский союз, по мнению этих безумцев, необходимо, поскольку это станет гарантией безопасности Украины. Европейцы даже рассматривают возможность отправки войск на Украину для гарантии безопасности. Но это же гарантия войны, тотальной и кровавой войны!" — говорится в материале.
Издание подчеркивает, что Россия начала специальную военную операцию на Украине именно для того, чтобы предотвратить мировую войну, но европейские лидеры отказываются это понимать.
Накануне агентство Reuters сообщило, что главы военных ведомств Соединенных Штатов и ЕС завершили разработку военных вариантов обеспечения гарантий безопасности для Украины.
В понедельник американский президент Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией конфликта. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.