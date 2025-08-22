Рейтинг@Mail.ru
"Гарантия войны": на Западе набросились на лидеров ЕС из-за Украины - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 22.08.2025 (обновлено: 21:38 22.08.2025)
https://ria.ru/20250822/ukraina-2037024095.html
"Гарантия войны": на Западе набросились на лидеров ЕС из-за Украины
"Гарантия войны": на Западе набросились на лидеров ЕС из-за Украины - РИА Новости, 22.08.2025
"Гарантия войны": на Западе набросились на лидеров ЕС из-за Украины
Новые гарантии безопасности для Украины, представленные лидерами ЕС, направлены на эскалацию конфликта с Россией, пишет L`Antidiplomatico. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T16:58:00+03:00
2025-08-22T21:38:00+03:00
в мире
украина
россия
европа
дональд трамп
владимир зеленский
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d156b100ff34f079970d33a327cadea.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Новые гарантии безопасности для Украины, представленные лидерами ЕС, направлены на эскалацию конфликта с Россией, пишет L`Antidiplomatico."И какие гарантии безопасности будут предоставлены Украине? Те, которые хотят выдумать европейские марионетки? Вступление в Европейский союз, по мнению этих безумцев, необходимо, поскольку это станет гарантией безопасности Украины. Европейцы даже рассматривают возможность отправки войск на Украину для гарантии безопасности. Но это же гарантия войны, тотальной и кровавой войны!" — говорится в материале.Издание подчеркивает, что Россия начала специальную военную операцию на Украине именно для того, чтобы предотвратить мировую войну, но европейские лидеры отказываются это понимать.Накануне агентство Reuters сообщило, что главы военных ведомств Соединенных Штатов и ЕС завершили разработку военных вариантов обеспечения гарантий безопасности для Украины.В понедельник американский президент Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.Агентство Bloomberg позже передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Украины будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией конфликта. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://ria.ru/20250822/vykhodka-2037010433.html
https://ria.ru/20250822/vstrecha-2036906644.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fc4eadbf70ec9aca179320a977594056.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, европа, дональд трамп, владимир зеленский, нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Европа, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз
"Гарантия войны": на Западе набросились на лидеров ЕС из-за Украины

L`Antidiplomatico: гарантии безопасности Киеву от ЕС приведут к мировой войне

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Новые гарантии безопасности для Украины, представленные лидерами ЕС, направлены на эскалацию конфликта с Россией, пишет L`Antidiplomatico.
"И какие гарантии безопасности будут предоставлены Украине? Те, которые хотят выдумать европейские марионетки? Вступление в Европейский союз, по мнению этих безумцев, необходимо, поскольку это станет гарантией безопасности Украины. Европейцы даже рассматривают возможность отправки войск на Украину для гарантии безопасности. Но это же гарантия войны, тотальной и кровавой войны!" — говорится в материале.
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
"Играет с огнем": на Западе пришли в ярость из-за выходки Зеленского
Вчера, 16:07
Издание подчеркивает, что Россия начала специальную военную операцию на Украине именно для того, чтобы предотвратить мировую войну, но европейские лидеры отказываются это понимать.
Накануне агентство Reuters сообщило, что главы военных ведомств Соединенных Штатов и ЕС завершили разработку военных вариантов обеспечения гарантий безопасности для Украины.

В понедельник американский президент Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
Агентство Bloomberg позже передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Украины будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией конфликта. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
"Коалиция недоумков". СМИ раскрыли, что произошло с лидерами ЕС в США
Вчера, 09:31
 
В миреУкраинаРоссияЕвропаДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала