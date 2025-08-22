Рейтинг@Mail.ru
В ЕК подсчитали общую сумму выделенной ЕС помощи Киеву с февраля 2022 года
16:44 22.08.2025
В ЕК подсчитали общую сумму выделенной ЕС помощи Киеву с февраля 2022 года
В ЕК подсчитали общую сумму выделенной ЕС помощи Киеву с февраля 2022 года
в мире
украина
киев
россия
сергей лавров
евросоюз
еврокомиссия
нато
БРЮССЕЛЬ, 22 авг - РИА Новости. С февраля 2022 года ЕС отправил на Украину гуманитарную, финансовую и военную помощь на сумму 168,9 миллиарда евро, говорится в опубликованном заявлении на сайте Европейской комиссии. "(С февраля 2022 г) ЕС и его государства-члены отправили 168,9 миллиарда евро на гуманитарную, финансовую и военную помощь Украине и ее народу", - сказано в документе. Уточняется, что почти 60% средств, или 22,7 миллиарда евро, доступных в рамках Плана ЕС для Украины, были направлены с начала реализации этого плана 1 марта 2024 года. Глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.
в мире, украина, киев, россия, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, нато
В мире, Украина, Киев, Россия, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия, НАТО
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 авг - РИА Новости. С февраля 2022 года ЕС отправил на Украину гуманитарную, финансовую и военную помощь на сумму 168,9 миллиарда евро, говорится в опубликованном заявлении на сайте Европейской комиссии.
"(С февраля 2022 г) ЕС и его государства-члены отправили 168,9 миллиарда евро на гуманитарную, финансовую и военную помощь Украине и ее народу", - сказано в документе.
Уточняется, что почти 60% средств, или 22,7 миллиарда евро, доступных в рамках Плана ЕС для Украины, были направлены с начала реализации этого плана 1 марта 2024 года.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Стали известны страны, направлявшие помощь Украине
20 августа, 16:06
 
