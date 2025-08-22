https://ria.ru/20250822/ukraina-2037020440.html

В ЕК подсчитали общую сумму выделенной ЕС помощи Киеву с февраля 2022 года

В ЕК подсчитали общую сумму выделенной ЕС помощи Киеву с февраля 2022 года - РИА Новости, 22.08.2025

В ЕК подсчитали общую сумму выделенной ЕС помощи Киеву с февраля 2022 года

С февраля 2022 года ЕС отправил на Украину гуманитарную, финансовую и военную помощь на сумму 168,9 миллиарда евро, говорится в опубликованном заявлении на... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T16:44:00+03:00

2025-08-22T16:44:00+03:00

2025-08-22T16:44:00+03:00

в мире

украина

киев

россия

сергей лавров

евросоюз

еврокомиссия

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 22 авг - РИА Новости. С февраля 2022 года ЕС отправил на Украину гуманитарную, финансовую и военную помощь на сумму 168,9 миллиарда евро, говорится в опубликованном заявлении на сайте Европейской комиссии. "(С февраля 2022 г) ЕС и его государства-члены отправили 168,9 миллиарда евро на гуманитарную, финансовую и военную помощь Украине и ее народу", - сказано в документе. Уточняется, что почти 60% средств, или 22,7 миллиарда евро, доступных в рамках Плана ЕС для Украины, были направлены с начала реализации этого плана 1 марта 2024 года. Глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.

https://ria.ru/20250820/strany-2036533436.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, россия, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, нато