В Киевской области объявили воздушную тревогу
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:39 22.08.2025
В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пятницу в Киевской области на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в Киевской области на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в регионе была объявлена в 14.48 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В Киевской области объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в Киевской области на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога в регионе была объявлена в 14.48 (совпадает с мск).
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
ВС России ударили по центрам подготовки ВСУ в Киевской области
Специальная военная операция на Украине
 
 
