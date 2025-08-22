https://ria.ru/20250822/ukraina-2037003227.html
В Киевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пятницу в Киевской области на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T15:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киевская область
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в Киевской области на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в регионе была объявлена в 14.48 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
россия, киевская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
