В Сумской области ликвидировали группу 140-го центра ССО Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:38 22.08.2025 (обновлено: 17:16 22.08.2025)
В Сумской области ликвидировали группу 140-го центра ССО Украины
В Сумской области ликвидировали группу 140-го центра ССО Украины
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Группу 140-го центра Сил специальных операций Украины, которая, предположительно, могла быть причастна к атаке на автомобиль генерал-лейтенанта Эседуллы Абачева, ликвидировали в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. &quot;Стало известно, что 17 августа в Сумской области была ликвидирована группа 140-го центра ССО Украины&quot;, — сказал собеседник агентства.В состав группы входили: По данным собеседника агентства, эта группа могла быть причастна к атаке на автомобиль генерал-лейтенанта в ночь с 16 на 17 августа.Герой России Абачев получил серьезное ранение в приграничном районе, сообщал глава Дагестана Сергей Меликов. Он отмечал, что военачальника госпитализировали в один из лучших военно-медицинских центров страны, генерал находится в тяжелом, но стабильном состоянии.
Новости
ru-RU
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Группу 140-го центра Сил специальных операций Украины, которая, предположительно, могла быть причастна к атаке на автомобиль генерал-лейтенанта Эседуллы Абачева, ликвидировали в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Стало известно, что 17 августа в Сумской области была ликвидирована группа 140-го центра ССО Украины", — сказал собеседник агентства.

В состав группы входили:
  • командир группы Билык Илья (позывной Голландец);
  • старший оператор БПЛА Яворский Станислав Александрович 21.07.2003 года рождения (позывной Борат) из Калуша Ивано-Франковской области;
  • оператор БПЛА Шевчук Юрий Сергеевич 04.06.1999 года рождения (позывной Джулиан);
  • боец с позывным Сириус.
По данным собеседника агентства, эта группа могла быть причастна к атаке на автомобиль генерал-лейтенанта в ночь с 16 на 17 августа.
Герой России Абачев получил серьезное ранение в приграничном районе, сообщал глава Дагестана Сергей Меликов. Он отмечал, что военачальника госпитализировали в один из лучших военно-медицинских центров страны, генерал находится в тяжелом, но стабильном состоянии.
