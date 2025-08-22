В Сумской области ликвидировали группу 140-го центра ССО Украины
В Сумской области ликвидировали причастную к атаке на Абачева группу ССО Украины
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Группу 140-го центра Сил специальных операций Украины, которая, предположительно, могла быть причастна к атаке на автомобиль генерал-лейтенанта Эседуллы Абачева, ликвидировали в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Стало известно, что 17 августа в Сумской области была ликвидирована группа 140-го центра ССО Украины", — сказал собеседник агентства.
В состав группы входили:
- командир группы Билык Илья (позывной Голландец);
- старший оператор БПЛА Яворский Станислав Александрович 21.07.2003 года рождения (позывной Борат) из Калуша Ивано-Франковской области;
- оператор БПЛА Шевчук Юрий Сергеевич 04.06.1999 года рождения (позывной Джулиан);
- боец с позывным Сириус.
По данным собеседника агентства, эта группа могла быть причастна к атаке на автомобиль генерал-лейтенанта в ночь с 16 на 17 августа.
Герой России Абачев получил серьезное ранение в приграничном районе, сообщал глава Дагестана Сергей Меликов. Он отмечал, что военачальника госпитализировали в один из лучших военно-медицинских центров страны, генерал находится в тяжелом, но стабильном состоянии.
