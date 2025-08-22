https://ria.ru/20250822/ukraina-2037002819.html

В Сумской области ликвидировали группу 140-го центра ССО Украины

В Сумской области ликвидировали группу 140-го центра ССО Украины

2025-08-22T15:38:00+03:00

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Группу 140-го центра Сил специальных операций Украины, которая, предположительно, могла быть причастна к атаке на автомобиль генерал-лейтенанта Эседуллы Абачева, ликвидировали в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Стало известно, что 17 августа в Сумской области была ликвидирована группа 140-го центра ССО Украины", — сказал собеседник агентства.В состав группы входили: По данным собеседника агентства, эта группа могла быть причастна к атаке на автомобиль генерал-лейтенанта в ночь с 16 на 17 августа.Герой России Абачев получил серьезное ранение в приграничном районе, сообщал глава Дагестана Сергей Меликов. Он отмечал, что военачальника госпитализировали в один из лучших военно-медицинских центров страны, генерал находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

