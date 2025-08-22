https://ria.ru/20250822/ukraina-2036996021.html

Задержанный в Италии украинец показал журналистам жест, характерный для ВСУ

Задержанный в Италии украинец показал журналистам жест, характерный для ВСУ - РИА Новости, 22.08.2025

Задержанный в Италии украинец показал журналистам жест, характерный для ВСУ

Задержанный в Италии по подозрению в причастности к теракту на "Северных потоках" украинец продемонстрировал журналистам, собравшимся перед зданием суда, жест,... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T15:20:00+03:00

2025-08-22T15:20:00+03:00

2025-08-22T15:28:00+03:00

в мире

италия

россия

украина

вооруженные силы украины

северный поток

северный поток — 2

nord stream

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036997966_0:0:992:558_1920x0_80_0_0_e4fdb3f199261d77194f2fd8b1ef86b3.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Задержанный в Италии по подозрению в причастности к теракту на "Северных потоках" украинец продемонстрировал журналистам, собравшимся перед зданием суда, жест, часто используемый военными ВСУ, пишет немецкая газета Bild. В пятницу агентство Ansa передавало, что заседание о подтверждении ареста гражданина Украины Сергея Кузнецова, задержанного в Италии в связи с терактом на "Северных потоках", идет в суде Болоньи в закрытом режиме. "Правоохранители вели подозреваемого в наручниках из внутреннего двора в главное здание. Тогда украинец сделал жест рукой в сторону журналистов. Жест рукой с тремя пальцами часто используется украинскими военными как знак победы или знак приверженности украинской национальной идентичности", - говорится в публикации издания. В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который предположительно выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Кузнецова арестовали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. О находящемся в розыске человеке местные карабинеры узнали после его регистрации в гостиничном комплексе. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

https://ria.ru/20250822/danija-2036957960.html

https://ria.ru/20250822/ukrainets-2036912293.html

италия

россия

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, италия, россия, украина, вооруженные силы украины, северный поток, северный поток — 2, nord stream , nord stream 2 ag, энергетика, природный газ, экономика, происшествия, германия