Рейтинг@Mail.ru
Задержанный в Италии украинец показал журналистам жест, характерный для ВСУ - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 22.08.2025 (обновлено: 15:28 22.08.2025)
https://ria.ru/20250822/ukraina-2036996021.html
Задержанный в Италии украинец показал журналистам жест, характерный для ВСУ
Задержанный в Италии украинец показал журналистам жест, характерный для ВСУ - РИА Новости, 22.08.2025
Задержанный в Италии украинец показал журналистам жест, характерный для ВСУ
Задержанный в Италии по подозрению в причастности к теракту на "Северных потоках" украинец продемонстрировал журналистам, собравшимся перед зданием суда, жест,... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T15:20:00+03:00
2025-08-22T15:28:00+03:00
в мире
италия
россия
украина
вооруженные силы украины
северный поток
северный поток — 2
nord stream
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036997966_0:0:992:558_1920x0_80_0_0_e4fdb3f199261d77194f2fd8b1ef86b3.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Задержанный в Италии по подозрению в причастности к теракту на "Северных потоках" украинец продемонстрировал журналистам, собравшимся перед зданием суда, жест, часто используемый военными ВСУ, пишет немецкая газета Bild. В пятницу агентство Ansa передавало, что заседание о подтверждении ареста гражданина Украины Сергея Кузнецова, задержанного в Италии в связи с терактом на "Северных потоках", идет в суде Болоньи в закрытом режиме. "Правоохранители вели подозреваемого в наручниках из внутреннего двора в главное здание. Тогда украинец сделал жест рукой в сторону журналистов. Жест рукой с тремя пальцами часто используется украинскими военными как знак победы или знак приверженности украинской национальной идентичности", - говорится в публикации издания. В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который предположительно выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Кузнецова арестовали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. О находящемся в розыске человеке местные карабинеры узнали после его регистрации в гостиничном комплексе. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
https://ria.ru/20250822/danija-2036957960.html
https://ria.ru/20250822/ukrainets-2036912293.html
италия
россия
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036997966_160:0:904:558_1920x0_80_0_0_7af5b4801b3d2dd96e5be7411ee473b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, италия, россия, украина, вооруженные силы украины, северный поток, северный поток — 2, nord stream , nord stream 2 ag, энергетика, природный газ, экономика, происшествия, германия
В мире, Италия, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Северный поток, Северный поток — 2, Nord Stream , Nord Stream 2 AG, Энергетика, Природный газ, Экономика, Происшествия, Германия
Задержанный в Италии украинец показал журналистам жест, характерный для ВСУ

Bild: задержанный за подрыв "Северных потоков" Кузнецов показал жест как у ВСУ

© Фото : Stefano Laura/BILDУкраинец, задержанный в Италии по подозрению в причастности к теракту на "Северных потоках"
Украинец, задержанный в Италии по подозрению в причастности к теракту на Северных потоках - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© Фото : Stefano Laura/BILD
Украинец, задержанный в Италии по подозрению в причастности к теракту на "Северных потоках"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Задержанный в Италии по подозрению в причастности к теракту на "Северных потоках" украинец продемонстрировал журналистам, собравшимся перед зданием суда, жест, часто используемый военными ВСУ, пишет немецкая газета Bild.
В пятницу агентство Ansa передавало, что заседание о подтверждении ареста гражданина Украины Сергея Кузнецова, задержанного в Италии в связи с терактом на "Северных потоках", идет в суде Болоньи в закрытом режиме.
© OpenСергей Кузнецов, арестованный в Италии в связи с терактом на "Северных потоках"
Сергей Кузнецов, арестованный в Италии в связи с терактом на Северных потоках - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© Open
Сергей Кузнецов, арестованный в Италии в связи с терактом на "Северных потоках"
"Правоохранители вели подозреваемого в наручниках из внутреннего двора в главное здание. Тогда украинец сделал жест рукой в сторону журналистов. Жест рукой с тремя пальцами часто используется украинскими военными как знак победы или знак приверженности украинской национальной идентичности", - говорится в публикации издания.
В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который предположительно выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года.
Кузнецова арестовали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. О находящемся в розыске человеке местные карабинеры узнали после его регистрации в гостиничном комплексе.
Полицейские в Копенгагене - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
В Дании ответили на вопрос о возобновлении следствия по "Северным потокам"
Вчера, 12:47
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
СМИ узнали, что ждет украинца, задержанного за теракт на "Северных потоках"
Вчера, 09:53
 
В миреИталияРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСеверный потокСеверный поток — 2Nord StreamNord Stream 2 AGЭнергетикаПриродный газЭкономикаПроисшествияГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала