"Зачем мы вступили?" На Западе пришли в ярость из-за действий Украины

2025-08-22T14:30:00+03:00

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Украинские удары по нефтепроводу "Дружба" могут быть основанием для применения пятой статьи устава Североатлантического альянса, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Украина (ВСУ) открыто осуществляет нападки на энергетическую безопасность страны НАТО (Венгрии). <…> Неужели руководство альянса будет сидеть сложа руки? Если да, то напомните мне еще раз, зачем мы вступили?" — написал он.Ранее в пятницу министр экономики Словакии Дениса Сакова и глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщили, что ВСУ нанесли новые удары по нефтепроводу "Дружба". В результате Будапешт и Братислава остались без поставок нефти почти на неделю.О предыдущей атаке Киева словацкие и венгерские власти сообщали в понедельник.Киевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее.

