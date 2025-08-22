Рейтинг@Mail.ru
"Зачем мы вступили?" На Западе пришли в ярость из-за действий Украины - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/ukraina-2036984715.html
"Зачем мы вступили?" На Западе пришли в ярость из-за действий Украины
"Зачем мы вступили?" На Западе пришли в ярость из-за действий Украины - РИА Новости, 22.08.2025
"Зачем мы вступили?" На Западе пришли в ярость из-за действий Украины
Украинские удары по нефтепроводу "Дружба" могут быть основанием для применения пятой статьи устава Североатлантического альянса, заявил профессор Хельсинкского... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T14:30:00+03:00
2025-08-22T14:30:00+03:00
в мире
венгрия
украина
туомас малинен
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Украинские удары по нефтепроводу "Дружба" могут быть основанием для применения пятой статьи устава Североатлантического альянса, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Украина (ВСУ) открыто осуществляет нападки на энергетическую безопасность страны НАТО (Венгрии). &lt;…&gt; Неужели руководство альянса будет сидеть сложа руки? Если да, то напомните мне еще раз, зачем мы вступили?" — написал он.Ранее в пятницу министр экономики Словакии Дениса Сакова и глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщили, что ВСУ нанесли новые удары по нефтепроводу "Дружба". В результате Будапешт и Братислава остались без поставок нефти почти на неделю.О предыдущей атаке Киева словацкие и венгерские власти сообщали в понедельник.Киевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее.
https://ria.ru/20250822/ukraina-2036922099.html
https://ria.ru/20250822/voennye-2036932505.html
венгрия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_1d29ef132d5ab41f3f1fe223aef3e052.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, туомас малинен, нато, вооруженные силы украины
В мире, Венгрия, Украина, Туомас Малинен, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Зачем мы вступили?" На Западе пришли в ярость из-за действий Украины

Малинен: удары ВСУ по "Дружбе" могут подпадать под действие пятой статьи НАТО

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Украинские удары по нефтепроводу "Дружба" могут быть основанием для применения пятой статьи устава Североатлантического альянса, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.
"Украина (ВСУ) открыто осуществляет нападки на энергетическую безопасность страны НАТО (Венгрии). <…> Неужели руководство альянса будет сидеть сложа руки? Если да, то напомните мне еще раз, зачем мы вступили?" — написал он.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
"Открытый конфликт". Журналист пришел в ужас от новой авантюры Киева
Вчера, 10:39
Ранее в пятницу министр экономики Словакии Дениса Сакова и глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщили, что ВСУ нанесли новые удары по нефтепроводу "Дружба". В результате Будапешт и Братислава остались без поставок нефти почти на неделю.
О предыдущей атаке Киева словацкие и венгерские власти сообщали в понедельник.
Киевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
В Германии выступили с дерзким планом по отправке военных на Украину
Вчера, 11:23
 
В миреВенгрияУкраинаТуомас МалиненНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала