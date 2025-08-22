https://ria.ru/20250822/ukraina-2036973716.html

На Украине все еще работают над постановлением о выезде молодежи за границу

2025-08-22T13:46:00+03:00

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Кабмин Украины все еще работает над постановлением о разрешении выезда военнообязанных в возрасте до 22 лет, которое премьер-министр страны Юлия Свириденко обещала принять на этой неделе, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Премьер Свириденко заявила, что постановление кабмина с разрешением на выезд за границу для парней младше 22 лет еще не готово. Хотя ранее она обещала его принять "до конца недели", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Как уточняют журналисты, Свириденко еще в понедельник пообещала до конца недели принять постановление об открытии границ для военнообязанных в возрасте от 18 до 22 лет, однако вместо него зарегистрировала в Раде законопроект об уголовной ответственности за попытку бегства с Украины. Ранее Свириденко зарегистрировала в Верховной раде законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы страны. В рамках законопроекта предполагается введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы во время действия режима военного времени. Нарушителям грозит лишение свободы сроком до трех лет или штраф до 170 тысяч гривен или 4,1 тысячи долларов. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая до пяти лет лишения свободы. Между тем в интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

