Рейтинг@Mail.ru
На Украине все еще работают над постановлением о выезде молодежи за границу - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:46 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/ukraina-2036973716.html
На Украине все еще работают над постановлением о выезде молодежи за границу
На Украине все еще работают над постановлением о выезде молодежи за границу - РИА Новости, 22.08.2025
На Украине все еще работают над постановлением о выезде молодежи за границу
Кабмин Украины все еще работает над постановлением о разрешении выезда военнообязанных в возрасте до 22 лет, которое премьер-министр страны Юлия Свириденко... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T13:46:00+03:00
2025-08-22T13:46:00+03:00
в мире
украина
верховная рада украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Кабмин Украины все еще работает над постановлением о разрешении выезда военнообязанных в возрасте до 22 лет, которое премьер-министр страны Юлия Свириденко обещала принять на этой неделе, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Премьер Свириденко заявила, что постановление кабмина с разрешением на выезд за границу для парней младше 22 лет еще не готово. Хотя ранее она обещала его принять "до конца недели", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Как уточняют журналисты, Свириденко еще в понедельник пообещала до конца недели принять постановление об открытии границ для военнообязанных в возрасте от 18 до 22 лет, однако вместо него зарегистрировала в Раде законопроект об уголовной ответственности за попытку бегства с Украины. Ранее Свириденко зарегистрировала в Верховной раде законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы страны. В рамках законопроекта предполагается введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы во время действия режима военного времени. Нарушителям грозит лишение свободы сроком до трех лет или штраф до 170 тысяч гривен или 4,1 тысячи долларов. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая до пяти лет лишения свободы. Между тем в интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
https://ria.ru/20250822/ukraina-2036967913.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
На Украине все еще работают над постановлением о выезде молодежи за границу

Правительство Украины продолжает работу над постановлением о выезде молодежи

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Кабмин Украины все еще работает над постановлением о разрешении выезда военнообязанных в возрасте до 22 лет, которое премьер-министр страны Юлия Свириденко обещала принять на этой неделе, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Премьер Свириденко заявила, что постановление кабмина с разрешением на выезд за границу для парней младше 22 лет еще не готово. Хотя ранее она обещала его принять "до конца недели", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Как уточняют журналисты, Свириденко еще в понедельник пообещала до конца недели принять постановление об открытии границ для военнообязанных в возрасте от 18 до 22 лет, однако вместо него зарегистрировала в Раде законопроект об уголовной ответственности за попытку бегства с Украины.
Ранее Свириденко зарегистрировала в Верховной раде законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы страны. В рамках законопроекта предполагается введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы во время действия режима военного времени. Нарушителям грозит лишение свободы сроком до трех лет или штраф до 170 тысяч гривен или 4,1 тысячи долларов.
Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая до пяти лет лишения свободы. Между тем в интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Юлия Свириденко - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
В Раде отреагировали на требование Свириденко судить за побег с Украины
Вчера, 13:20
 
В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала