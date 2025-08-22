https://ria.ru/20250822/ukraina-2036967913.html

В Раде отреагировали на требование Свириденко судить за побег с Украины

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* после внесенного премьер министром Юлией Свириденко законопроекта об уголовной ответственности за бегство за границу во время военного положения напомнил главе кабмина о её родном брате, выехавшем с Украины в Великобританию. "Госпожа Свириденко подает законопроект о трех годах тюрьмы за попытку побега с Украины. В то же время родной брат госпожи Свириденко спокойно живет себе в Лондоне и не собирается возвращаться", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Гончаренко*. Ранее Свириденко зарегистрировала в Верховной раде законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы страны. В рамках законопроекта предполагается введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы во время действия режима военного времени. Нарушителям грозит лишение свободы сроком до трех лет или штраф до 170 тысяч гривен или 4,1 тысячи долларов. Как ранее выяснило РИА Новости, изучив украинские и британские налоговые и регистрационные документы, родной брат Юлии Свириденко после начала Россией СВО на Украине уехал в Лондон, где работает в британской юридической фирме и получает более 2 миллионов гривен (свыше 50 тысяч долларов) в год. Согласно британским регистрационным документам, которые изучило РИА Новости, рекрутинговая компания SG Legal Search, в которой получает доход Виталий Свириденко, зарегистрирована в 2017 году, директором была назначена некая Оксана Соломоу. В числе тех, на кого она подписана в соцсетях, есть и Юлия Свириденко. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая до пяти лет лишения свободы. Между тем в интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.* внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов

