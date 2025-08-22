Рейтинг@Mail.ru
В Раде отреагировали на требование Свириденко судить за побег с Украины - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:20 22.08.2025 (обновлено: 13:21 22.08.2025)
https://ria.ru/20250822/ukraina-2036967913.html
В Раде отреагировали на требование Свириденко судить за побег с Украины
В Раде отреагировали на требование Свириденко судить за побег с Украины - РИА Новости, 22.08.2025
В Раде отреагировали на требование Свириденко судить за побег с Украины
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* после внесенного премьер министром Юлией Свириденко законопроекта об уголовной ответственности за бегство за границу... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T13:20:00+03:00
2025-08-22T13:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
лондон
алексей гончаренко
верховная рада украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029654268_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_6f21b39c685ca0d73416b5840a9ed1f3.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* после внесенного премьер министром Юлией Свириденко законопроекта об уголовной ответственности за бегство за границу во время военного положения напомнил главе кабмина о её родном брате, выехавшем с Украины в Великобританию. "Госпожа Свириденко подает законопроект о трех годах тюрьмы за попытку побега с Украины. В то же время родной брат госпожи Свириденко спокойно живет себе в Лондоне и не собирается возвращаться", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Гончаренко*. Ранее Свириденко зарегистрировала в Верховной раде законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы страны. В рамках законопроекта предполагается введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы во время действия режима военного времени. Нарушителям грозит лишение свободы сроком до трех лет или штраф до 170 тысяч гривен или 4,1 тысячи долларов. Как ранее выяснило РИА Новости, изучив украинские и британские налоговые и регистрационные документы, родной брат Юлии Свириденко после начала Россией СВО на Украине уехал в Лондон, где работает в британской юридической фирме и получает более 2 миллионов гривен (свыше 50 тысяч долларов) в год. Согласно британским регистрационным документам, которые изучило РИА Новости, рекрутинговая компания SG Legal Search, в которой получает доход Виталий Свириденко, зарегистрирована в 2017 году, директором была назначена некая Оксана Соломоу. В числе тех, на кого она подписана в соцсетях, есть и Юлия Свириденко. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая до пяти лет лишения свободы. Между тем в интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.* внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов
https://rsport.ria.ru/20250806/futbol-2033445441.html
https://ria.ru/20250711/ukraina-2028394526.html
украина
россия
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029654268_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3e48581004cf3a7c4eec462fc757b194.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, лондон, алексей гончаренко, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Лондон, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
В Раде отреагировали на требование Свириденко судить за побег с Украины

Депутат Гончаренко напомнил премьеру Свириденко об уехавшем в Лондон брате

© AP Photo / Vadym SarakhanЮлия Свириденко
Юлия Свириденко - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© AP Photo / Vadym Sarakhan
Юлия Свириденко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* после внесенного премьер министром Юлией Свириденко законопроекта об уголовной ответственности за бегство за границу во время военного положения напомнил главе кабмина о её родном брате, выехавшем с Украины в Великобританию.
"Госпожа Свириденко подает законопроект о трех годах тюрьмы за попытку побега с Украины. В то же время родной брат госпожи Свириденко спокойно живет себе в Лондоне и не собирается возвращаться", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Гончаренко*.
Игорь Омельченко - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
"Жена боится, что попаду на войну": спортсмены массово бегут с Украины
6 августа, 12:15
Ранее Свириденко зарегистрировала в Верховной раде законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы страны. В рамках законопроекта предполагается введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы во время действия режима военного времени. Нарушителям грозит лишение свободы сроком до трех лет или штраф до 170 тысяч гривен или 4,1 тысячи долларов.
Как ранее выяснило РИА Новости, изучив украинские и британские налоговые и регистрационные документы, родной брат Юлии Свириденко после начала Россией СВО на Украине уехал в Лондон, где работает в британской юридической фирме и получает более 2 миллионов гривен (свыше 50 тысяч долларов) в год.
Согласно британским регистрационным документам, которые изучило РИА Новости, рекрутинговая компания SG Legal Search, в которой получает доход Виталий Свириденко, зарегистрирована в 2017 году, директором была назначена некая Оксана Соломоу. В числе тех, на кого она подписана в соцсетях, есть и Юлия Свириденко.
Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая до пяти лет лишения свободы. Между тем в интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
* внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Украинский фронт рухнул там, где не ждали
11 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЛондонАлексей ГончаренкоВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала