На западе Украины продолжают тушить пожар на заводе - РИА Новости, 22.08.2025
12:03 22.08.2025 (обновлено: 12:04 22.08.2025)
На западе Украины продолжают тушить пожар на заводе
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Пожар на заводе в Мукачево на западе Украины, начавшийся в ночь на четверг, все еще не ликвидирован, сообщили в государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины. Как ранее сообщала украинская служба, пожар площадью более 7 тысяч квадратных метров бушует на местном промышленном предприятии. "Закарпатье: по состоянию на 07.40 (совпадает с мск - ред.) продолжается ликвидация пожара в Мукачево", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Как уточняют в службе, в ликвидации пожара участвуют 54 спасателя и 15 единиц техники, кроме того, задействованы два пожарных поезда.
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Пожар на заводе в Мукачево на западе Украины, начавшийся в ночь на четверг, все еще не ликвидирован, сообщили в государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.
Как ранее сообщала украинская служба, пожар площадью более 7 тысяч квадратных метров бушует на местном промышленном предприятии.
"Закарпатье: по состоянию на 07.40 (совпадает с мск - ред.) продолжается ликвидация пожара в Мукачево", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Как уточняют в службе, в ликвидации пожара участвуют 54 спасателя и 15 единиц техники, кроме того, задействованы два пожарных поезда.
