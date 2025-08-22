https://ria.ru/20250822/ukraina-2036947248.html
На западе Украины продолжают тушить пожар на заводе
Пожар на заводе в Мукачево на западе Украины, начавшийся в ночь на четверг, все еще не ликвидирован, сообщили в государственной службе по чрезвычайным ситуациям
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Пожар на заводе в Мукачево на западе Украины, начавшийся в ночь на четверг, все еще не ликвидирован, сообщили в государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины. Как ранее сообщала украинская служба, пожар площадью более 7 тысяч квадратных метров бушует на местном промышленном предприятии. "Закарпатье: по состоянию на 07.40 (совпадает с мск - ред.) продолжается ликвидация пожара в Мукачево", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Как уточняют в службе, в ликвидации пожара участвуют 54 спасателя и 15 единиц техники, кроме того, задействованы два пожарных поезда.
На западе Украины продолжают тушить пожар на заводе
