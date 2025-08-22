Рейтинг@Mail.ru
На Украине предложили ввести уголовную ответственность за бегство из страны - РИА Новости, 22.08.2025
11:32 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/ukraina-2036936592.html
На Украине предложили ввести уголовную ответственность за бегство из страны
2025-08-22T11:32:00+03:00
2025-08-22T11:32:00+03:00
в мире
украина
верховная рада украины
страна.ua
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко зарегистрировала в Верховной раде законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы страны, следует из данных сайта украинского парламента. На данный момент за пересечение украинской границы вне пунктов пропуска нарушителям грозит лишь административная ответственность. Согласно данным с сайта Верховной рады Украины, соответствующий законопроект уже принят парламентом и передан на рассмотрение профильного комитета. Как пишет украинское издание "Страна.ua", в рамках законопроекта предполагается введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы во время действия режима военного времени. Нарушителям грозит лишение свободы сроком до трех лет или штраф до 170 тысяч гривен или 4,1 тысячи долларов. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая до пяти лет лишения свободы. Между тем в интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
украина
в мире, украина, верховная рада украины, страна.ua, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
На Украине предложили ввести уголовную ответственность за бегство из страны

Свириденко предложила ввести уголовную ответственность бегство с Украины

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко зарегистрировала в Верховной раде законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы страны, следует из данных сайта украинского парламента.
На данный момент за пересечение украинской границы вне пунктов пропуска нарушителям грозит лишь административная ответственность.
Согласно данным с сайта Верховной рады Украины, соответствующий законопроект уже принят парламентом и передан на рассмотрение профильного комитета.
Как пишет украинское издание "Страна.ua", в рамках законопроекта предполагается введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы во время действия режима военного времени. Нарушителям грозит лишение свободы сроком до трех лет или штраф до 170 тысяч гривен или 4,1 тысячи долларов.
Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая до пяти лет лишения свободы. Между тем в интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныСтрана.uaВооруженные силы Украины
 
 
