На Украине предложили ввести уголовную ответственность за бегство из страны

2025-08-22T11:32:00+03:00
2025-08-22T11:32:00+03:00
2025-08-22T11:32:00+03:00
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко зарегистрировала в Верховной раде законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы страны, следует из данных сайта украинского парламента. На данный момент за пересечение украинской границы вне пунктов пропуска нарушителям грозит лишь административная ответственность. Согласно данным с сайта Верховной рады Украины, соответствующий законопроект уже принят парламентом и передан на рассмотрение профильного комитета. Как пишет украинское издание "Страна.ua", в рамках законопроекта предполагается введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы во время действия режима военного времени. Нарушителям грозит лишение свободы сроком до трех лет или штраф до 170 тысяч гривен или 4,1 тысячи долларов. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая до пяти лет лишения свободы. Между тем в интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
