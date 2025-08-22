https://ria.ru/20250822/ukraina-2036922099.html

"Открытый конфликт". Журналист пришел в ужас от новой авантюры Киева

"Открытый конфликт". Журналист пришел в ужас от новой авантюры Киева - РИА Новости, 22.08.2025

"Открытый конфликт". Журналист пришел в ужас от новой авантюры Киева

Украина атаками на нефтепровод "Дружба" хочет обострить отношения с Венгрией, считает журналист Чей Боуз. Об этом он написал в соцсети Х. РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T10:39:00+03:00

2025-08-22T10:39:00+03:00

2025-08-22T10:39:00+03:00

в мире

украина

венгрия

нефтепровод "дружба"

чей боуз

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Украина атаками на нефтепровод "Дружба" хочет обострить отношения с Венгрией, считает журналист Чей Боуз. Об этом он написал в соцсети Х."Киев пытается развязать открытый конфликт с Венгрией. И ЕС почти наверняка где-то за кулисами поддерживает его, если не управляет им", — говорится в публикации.Ранее в пятницу министр экономики Словакии Дениса Сакова и глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщили, что ВСУ нанесли новые удары по нефтепроводу "Дружба".О предыдущей атаке Киева словацкие и венгерские власти сообщали в понедельник.Киевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее.

https://ria.ru/20250822/vstrecha-2036906644.html

https://ria.ru/20250822/ukraina-2036902832.html

украина

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, венгрия, нефтепровод "дружба", чей боуз, евросоюз