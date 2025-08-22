Рейтинг@Mail.ru
"Открытый конфликт". Журналист пришел в ужас от новой авантюры Киева - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/ukraina-2036922099.html
"Открытый конфликт". Журналист пришел в ужас от новой авантюры Киева
"Открытый конфликт". Журналист пришел в ужас от новой авантюры Киева - РИА Новости, 22.08.2025
"Открытый конфликт". Журналист пришел в ужас от новой авантюры Киева
Украина атаками на нефтепровод "Дружба" хочет обострить отношения с Венгрией, считает журналист Чей Боуз. Об этом он написал в соцсети Х. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T10:39:00+03:00
2025-08-22T10:39:00+03:00
в мире
украина
венгрия
нефтепровод "дружба"
чей боуз
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Украина атаками на нефтепровод "Дружба" хочет обострить отношения с Венгрией, считает журналист Чей Боуз. Об этом он написал в соцсети Х."Киев пытается развязать открытый конфликт с Венгрией. И ЕС почти наверняка где-то за кулисами поддерживает его, если не управляет им", — говорится в публикации.Ранее в пятницу министр экономики Словакии Дениса Сакова и глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщили, что ВСУ нанесли новые удары по нефтепроводу "Дружба".О предыдущей атаке Киева словацкие и венгерские власти сообщали в понедельник.Киевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее.
https://ria.ru/20250822/vstrecha-2036906644.html
https://ria.ru/20250822/ukraina-2036902832.html
украина
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_1148:830:2772:2048_1920x0_80_0_0_f08f4e033bd30591871c09c0301ee077.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, нефтепровод "дружба", чей боуз, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Нефтепровод "Дружба", Чей Боуз, Евросоюз
"Открытый конфликт". Журналист пришел в ужас от новой авантюры Киева

Боуз обвинил Киев в стремлении к конфликту с Будапештом после атак на "Дружбу"

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Украина атаками на нефтепровод "Дружба" хочет обострить отношения с Венгрией, считает журналист Чей Боуз. Об этом он написал в соцсети Х.
"Киев пытается развязать открытый конфликт с Венгрией. И ЕС почти наверняка где-то за кулисами поддерживает его, если не управляет им", — говорится в публикации.
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
"Коалиция недоумков". СМИ раскрыли, что произошло с лидерами ЕС в США
Вчера, 09:31
Ранее в пятницу министр экономики Словакии Дениса Сакова и глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщили, что ВСУ нанесли новые удары по нефтепроводу "Дружба".
О предыдущей атаке Киева словацкие и венгерские власти сообщали в понедельник.
Киевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее.
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
"Единственный вариант". В США сделали тяжелое признание о мире на Украине
Вчера, 08:59
 
В миреУкраинаВенгрияНефтепровод "Дружба"Чей БоузЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала