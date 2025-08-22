https://ria.ru/20250822/ukraina-2036922099.html
"Открытый конфликт". Журналист пришел в ужас от новой авантюры Киева
"Открытый конфликт". Журналист пришел в ужас от новой авантюры Киева - РИА Новости, 22.08.2025
"Открытый конфликт". Журналист пришел в ужас от новой авантюры Киева
Украина атаками на нефтепровод "Дружба" хочет обострить отношения с Венгрией, считает журналист Чей Боуз. Об этом он написал в соцсети Х. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T10:39:00+03:00
2025-08-22T10:39:00+03:00
2025-08-22T10:39:00+03:00
в мире
украина
венгрия
нефтепровод "дружба"
чей боуз
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Украина атаками на нефтепровод "Дружба" хочет обострить отношения с Венгрией, считает журналист Чей Боуз. Об этом он написал в соцсети Х."Киев пытается развязать открытый конфликт с Венгрией. И ЕС почти наверняка где-то за кулисами поддерживает его, если не управляет им", — говорится в публикации.Ранее в пятницу министр экономики Словакии Дениса Сакова и глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщили, что ВСУ нанесли новые удары по нефтепроводу "Дружба".О предыдущей атаке Киева словацкие и венгерские власти сообщали в понедельник.Киевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее.
https://ria.ru/20250822/vstrecha-2036906644.html
https://ria.ru/20250822/ukraina-2036902832.html
украина
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_1148:830:2772:2048_1920x0_80_0_0_f08f4e033bd30591871c09c0301ee077.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, нефтепровод "дружба", чей боуз, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Нефтепровод "Дружба", Чей Боуз, Евросоюз
"Открытый конфликт". Журналист пришел в ужас от новой авантюры Киева
Боуз обвинил Киев в стремлении к конфликту с Будапештом после атак на "Дружбу"