Ермак предложил Зеленскому реформировать его офис
09:50 22.08.2025 (обновлено: 10:51 22.08.2025)
Ермак предложил Зеленскому реформировать его офис
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что предложил Зеленскому реформировать его офис, набрав на работу в аппарат больше сотрудников с боевым опытом и ветеранов боевых действий."Сегодня я предложил президенту Украины реформировать офис президента. Идея в том, чтобы существенную численность сотрудников офиса составляли военнослужащие с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны или ветераны боевых действий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Ермака.Ермак утверждает, что сотрудники-ветераны обладают нужными личностными качествами для работы в государственном аппарате. Он также призвал распространять подобную практику на всю госслужбу и бизнес-сферу.
украина, в мире, андрей ермак, владимир зеленский
Украина, В мире, Андрей Ермак, Владимир Зеленский
© Getty Images / AnadoluDanylo AntoniukАндрей Ермак и Владимир Зеленский
© Getty Images / AnadoluDanylo Antoniuk
Андрей Ермак и Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что предложил Зеленскому реформировать его офис, набрав на работу в аппарат больше сотрудников с боевым опытом и ветеранов боевых действий.
"Сегодня я предложил президенту Украины реформировать офис президента. Идея в том, чтобы существенную численность сотрудников офиса составляли военнослужащие с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны или ветераны боевых действий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Ермака.
Ермак утверждает, что сотрудники-ветераны обладают нужными личностными качествами для работы в государственном аппарате. Он также призвал распространять подобную практику на всю госслужбу и бизнес-сферу.
