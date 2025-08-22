https://ria.ru/20250822/ukraina-2036911802.html

Ермак предложил Зеленскому реформировать его офис

Ермак предложил Зеленскому реформировать его офис - РИА Новости, 22.08.2025

Ермак предложил Зеленскому реформировать его офис

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что предложил Зеленскому реформировать его офис, набрав на работу в аппарат больше сотрудников с боевым... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T09:50:00+03:00

2025-08-22T09:50:00+03:00

2025-08-22T10:51:00+03:00

украина

в мире

андрей ермак

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036925691_0:257:2915:1897_1920x0_80_0_0_0ebcdaf06e980f50a71bc5f5bb315049.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что предложил Зеленскому реформировать его офис, набрав на работу в аппарат больше сотрудников с боевым опытом и ветеранов боевых действий."Сегодня я предложил президенту Украины реформировать офис президента. Идея в том, чтобы существенную численность сотрудников офиса составляли военнослужащие с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны или ветераны боевых действий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Ермака.Ермак утверждает, что сотрудники-ветераны обладают нужными личностными качествами для работы в государственном аппарате. Он также призвал распространять подобную практику на всю госслужбу и бизнес-сферу.

https://ria.ru/20250821/zelenskiy-2036589325.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, в мире, андрей ермак, владимир зеленский