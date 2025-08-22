Рейтинг@Mail.ru
"Единственный вариант". В США сделали тяжелое признание о мире на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:59 22.08.2025 (обновлено: 17:45 22.08.2025)
"Единственный вариант". В США сделали тяжелое признание о мире на Украине
"Единственный вариант". В США сделали тяжелое признание о мире на Украине - РИА Новости, 22.08.2025
"Единственный вариант". В США сделали тяжелое признание о мире на Украине
Россию необходимо вместе с Украиной включить в систему европейской безопасности для урегулирования конфликта, пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 22.08.2025
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Россию необходимо вместе с Украиной включить в систему европейской безопасности для урегулирования конфликта, пишет Responsible Statecraft."Неспособность состоявшейся на этой неделе встречи в Вашингтоне сдвинуть дело с мертвой точки в сторону мира объясняется неспособностью участников должным образом понять дилемму безопасности, с которой они столкнулись", — говорится в публикации.Издание поясняет, что европейские политики, вместо того чтобы добиваться безопасности для всех на континенте, стремятся к безопасности только для Украины из-за желания "наказать Россию"."Сегодня может показаться наивным думать о системе европейской безопасности, включающей и Россию, и Украину. Но если мы хотим одновременно положить конец войне и обеспечить прочный мир в Европе, это единственный реалистичный вариант", — заключил автор статьи.В понедельник президент США Дональд Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Россию необходимо вместе с Украиной включить в систему европейской безопасности для урегулирования конфликта, пишет Responsible Statecraft.
"Неспособность состоявшейся на этой неделе встречи в Вашингтоне сдвинуть дело с мертвой точки в сторону мира объясняется неспособностью участников должным образом понять дилемму безопасности, с которой они столкнулись", — говорится в публикации.
Издание поясняет, что европейские политики, вместо того чтобы добиваться безопасности для всех на континенте, стремятся к безопасности только для Украины из-за желания "наказать Россию".
"Сегодня может показаться наивным думать о системе европейской безопасности, включающей и Россию, и Украину. Но если мы хотим одновременно положить конец войне и обеспечить прочный мир в Европе, это единственный реалистичный вариант", — заключил автор статьи.
В понедельник президент США Дональд Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
