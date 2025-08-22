https://ria.ru/20250822/uchenye-2037089882.html
Российские ученые продолжают работу со специалистами из Европы
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Российские ученые продолжают работы со специалистами из Европы, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли. "Работа с учёными продолжается… Я вот приехал в Гатчину, там, знаете, центр есть, работ, там работают специалисты из европейских стран. И ничего, нормально", - сообщил Путин, говоря о сотрудничестве российских специалистов с иностранными учеными.
