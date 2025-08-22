Рейтинг@Mail.ru
Российские ученые продолжают работу со специалистами из Европы - РИА Новости, 22.08.2025
23:10 22.08.2025
Российские ученые продолжают работу со специалистами из Европы
европа
россия
гатчина
владимир путин
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Российские ученые продолжают работы со специалистами из Европы, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли. "Работа с учёными продолжается… Я вот приехал в Гатчину, там, знаете, центр есть, работ, там работают специалисты из европейских стран. И ничего, нормально", - сообщил Путин, говоря о сотрудничестве российских специалистов с иностранными учеными.
европа
россия
гатчина
европа, россия, гатчина, владимир путин
Европа, Россия, Гатчина, Владимир Путин
© Фото предоставлено пресс-службой СКФУУченые в лаборатории
Ученые в лаборатории
© Фото предоставлено пресс-службой СКФУ
Ученые в лаборатории. Архивное фото
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Российские ученые продолжают работы со специалистами из Европы, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
"Работа с учёными продолжается… Я вот приехал в Гатчину, там, знаете, центр есть, работ, там работают специалисты из европейских стран. И ничего, нормально", - сообщил Путин, говоря о сотрудничестве российских специалистов с иностранными учеными.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Путин отметил вклад ученых и инженеров в укрепление ОПК
24 июня, 12:33
 
ЕвропаРоссияГатчинаВладимир Путин
 
 
