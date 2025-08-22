Рейтинг@Mail.ru
Источник: Турция не принимала решений по гарантиям безопасности для Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:11 22.08.2025 (обновлено: 17:15 22.08.2025)
Источник: Турция не принимала решений по гарантиям безопасности для Украины
Источник: Турция не принимала решений по гарантиям безопасности для Украины - РИА Новости, 22.08.2025
Источник: Турция не принимала решений по гарантиям безопасности для Украины
Турция не принимала конкретных решений по вероятности предоставления гарантий безопасности Украине, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. РИА Новости, 22.08.2025
турция
украина
специальная военная операция на украине
анкара (провинция)
дональд трамп
владимир зеленский
нато
АНКАРА, 22 авг – РИА Новости. Турция не принимала конкретных решений по вероятности предоставления гарантий безопасности Украине, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре."Коалиция желающих" европейских стран выступает за введение вооруженных сил западных стран на Украину. Российские официальные лица неоднократно заявляли о неприемлемости размещения иностранного контингента, считая это провокационным шагом."Никаких конкретных решений в этой связи не принято. То, что сейчас мы видим в СМИ, это обсуждения. Если будет конкретика, СМИ об этом узнают", - заявил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать готовность Турции предоставить гарантии безопасности Украине.В четверг гостелеканал TRT Haber со ссылкой на источник в минобороны Турции сообщил, что Анкара считает преждевременными рассуждения о возможной миссии миротворцев на Украине, пока не достигнуто прекращение огня.Ранее президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.
турция
украина
анкара (провинция)
турция, украина, анкара (провинция), дональд трамп, владимир зеленский, нато
Турция, Украина, Специальная военная операция на Украине, Анкара (провинция), Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО
Источник: Турция не принимала решений по гарантиям безопасности для Украины

Турция не принимала решений по предоставлению гарантий безопасности Украине

Флаг Турции
Флаг Турции
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаг Турции. Архивное фото
АНКАРА, 22 авг – РИА Новости. Турция не принимала конкретных решений по вероятности предоставления гарантий безопасности Украине, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
"Коалиция желающих" европейских стран выступает за введение вооруженных сил западных стран на Украину. Российские официальные лица неоднократно заявляли о неприемлемости размещения иностранного контингента, считая это провокационным шагом.
"Никаких конкретных решений в этой связи не принято. То, что сейчас мы видим в СМИ, это обсуждения. Если будет конкретика, СМИ об этом узнают", - заявил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать готовность Турции предоставить гарантии безопасности Украине.
В четверг гостелеканал TRT Haber со ссылкой на источник в минобороны Турции сообщил, что Анкара считает преждевременными рассуждения о возможной миссии миротворцев на Украине, пока не достигнуто прекращение огня.
Ранее президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.
Специальная военная операция на УкраинеТурцияУкраинаАнкара (провинция)Дональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
