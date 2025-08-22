Источник: Турция не принимала решений по гарантиям безопасности для Украины
Флаг Турции. Архивное фото
АНКАРА, 22 авг – РИА Новости. Турция не принимала конкретных решений по вероятности предоставления гарантий безопасности Украине, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
"Коалиция желающих" европейских стран выступает за введение вооруженных сил западных стран на Украину. Российские официальные лица неоднократно заявляли о неприемлемости размещения иностранного контингента, считая это провокационным шагом.
"Никаких конкретных решений в этой связи не принято. То, что сейчас мы видим в СМИ, это обсуждения. Если будет конкретика, СМИ об этом узнают", - заявил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать готовность Турции предоставить гарантии безопасности Украине.
В четверг гостелеканал TRT Haber со ссылкой на источник в минобороны Турции сообщил, что Анкара считает преждевременными рассуждения о возможной миссии миротворцев на Украине, пока не достигнуто прекращение огня.
Ранее президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.