Источник: Турция не принимала решений по гарантиям безопасности для Украины

Источник: Турция не принимала решений по гарантиям безопасности для Украины - РИА Новости, 22.08.2025

Источник: Турция не принимала решений по гарантиям безопасности для Украины

22.08.2025

Турция не принимала конкретных решений по вероятности предоставления гарантий безопасности Украине, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.

2025-08-22T17:11:00+03:00

2025-08-22T17:11:00+03:00

2025-08-22T17:15:00+03:00

АНКАРА, 22 авг – РИА Новости. Турция не принимала конкретных решений по вероятности предоставления гарантий безопасности Украине, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре."Коалиция желающих" европейских стран выступает за введение вооруженных сил западных стран на Украину. Российские официальные лица неоднократно заявляли о неприемлемости размещения иностранного контингента, считая это провокационным шагом."Никаких конкретных решений в этой связи не принято. То, что сейчас мы видим в СМИ, это обсуждения. Если будет конкретика, СМИ об этом узнают", - заявил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать готовность Турции предоставить гарантии безопасности Украине.В четверг гостелеканал TRT Haber со ссылкой на источник в минобороны Турции сообщил, что Анкара считает преждевременными рассуждения о возможной миссии миротворцев на Украине, пока не достигнуто прекращение огня.Ранее президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.

2025

