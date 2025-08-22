https://ria.ru/20250822/tuman-2036883642.html

МЧС предупредило о тумане в Подмосковье

МЧС предупредило о тумане в Подмосковье - РИА Новости, 22.08.2025

МЧС предупредило о тумане в Подмосковье

Туман ожидается местами в Подмосковье ночью и утром пятницы, видимость упадет до 200-700 метров, сообщает подмосковный главк МЧС. РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T03:11:00+03:00

2025-08-22T03:11:00+03:00

2025-08-22T11:58:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033457931_0:95:3152:1868_1920x0_80_0_0_a16de90e48224c2cf31fd594dd7e756f.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Туман ожидается местами в Подмосковье ночью и утром пятницы, видимость упадет до 200-700 метров, сообщает подмосковный главк МЧС. "Ночью и утром 22 августа местами в Московской области ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 метров", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. МЧС порекомендовало водителям включить противотуманные фары, соблюдать увеличенную дистанцию, а также избегать резких маневров. Кроме того, пешеходам следует быть особенно внимательными при переходе дороги, по возможности использовать на одежде светоотражающие элементы.

https://ria.ru/20250820/vilfand-2036421894.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)