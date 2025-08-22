https://ria.ru/20250822/tuman-2036883642.html
МЧС предупредило о тумане в Подмосковье
2025-08-22T03:11:00+03:00
2025-08-22T03:11:00+03:00
2025-08-22T11:58:00+03:00
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Туман ожидается местами в Подмосковье ночью и утром пятницы, видимость упадет до 200-700 метров, сообщает подмосковный главк МЧС. "Ночью и утром 22 августа местами в Московской области ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 метров", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. МЧС порекомендовало водителям включить противотуманные фары, соблюдать увеличенную дистанцию, а также избегать резких маневров. Кроме того, пешеходам следует быть особенно внимательными при переходе дороги, по возможности использовать на одежде светоотражающие элементы.
