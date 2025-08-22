https://ria.ru/20250822/tula-2037062159.html

В Туле обсудят применение технологий для борьбы с борщевиком

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Применение природоподобных биотехнологий для решения сельскохозяйственных задач, в том числе для борьбы с распространением борщевика, будет обсуждаться на предстоящем 26-28 августа в Туле мероприятии-спутнике V Конгресса молодых ученых, сообщили организаторы. "В Туле ведущие исследователи со всей страны будут разрабатывать технологические решения по улучшению экологической обстановки в регионе, применению беспилотных летательных аппаратов для устойчивого развития сельскохозяйственного производства и использованию природоподобных биотехнологий для решения индустриальных и сельскохозяйственных задач. В частности, эксперты предложат инструменты для борьбы с распространением борщевика Сосновского на территории Тульской области, способы применения новых композитных материалов для фильтрации сточных вод и газовых смесей на промышленных объектах региона и утилизации отработавших композитов, а также технологии обработки опасных отходов водоподготовки для их экологичной утилизации на полигонах твердых бытовых отходов", - говорится в сообщении. Кроме того, в рамках мероприятия-спутника пройдет всероссийский форум "Историческая память о Великой Отечественной войне: сохранение и трансляция", который будет посвящен региональному историко-культурному стандарту. Борщевик Сосновского считается опасным видом инвазивных (чужеродных) растений. Под опасными понимаются жизнеспособные растения любых видов, сортов или биологических типов, распространение которых создает угрозу окружающей среде, жизни или здоровью граждан, сохранению естественных экосистем, биологического разнообразия и причиняет вред отдельным отраслям экономики. Конгресс молодых ученых (КМУ) – ключевое мероприятие Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Конгресс молодых ученых проходит в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Мероприятия-спутники в рамках КМУ проводятся ежегодно с целью вовлечения российского научного сообщества в решение важнейших задач регионов России. В ходе мероприятий-спутников эксперты разрабатывают практические проекты на основе научных исследований и разработок для решения региональных задач. Тула станет одним из городов проведения мероприятий-спутников КМУ в 2025 году. В 2025 году Конгресс молодых ученых пройдет в пятый раз. Он состоится 26–28 ноября 2025 на федеральной территории "Сириус". Конгресс традиционно объединяет ярких лидеров отечественной науки, представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, представителей бизнеса и госкорпораций, а главное – молодых ученых, победителей конкурсов, получателей грантов, студентов и школьников из России и других стран.

