Путин прибыл в Саров

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин прибыл в атомград Саров, где расположено одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса страны — Российский федеральный ядерный центр — ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ — ВНИИЭФ) "Росатома", сообщил корреспондент РИА Новости.Главу государства у трапа самолета встретили первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, первый вице-премьер Денис Мантуров, начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, директор РФЯЦ — ВНИИЭФ Валентин Костюков, полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Путин в Сарове планирует пообщаться с сотрудниками предприятий атомной отрасли, осмотреть выставку, посвященную научно-образовательной инфраструктуре в городах особого назначения. Также президент возложит цветы к памятнику главному конструктору первой советской атомной бомбы — академику Юлию Харитону.Кроме того, в графике Путина встреча с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.Президент не раз приезжал в "колыбель русского атома" — город Саров. Он посещал его с рабочими визитами в 2003, 2012, 2014, 2020 и 2023 годах.Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ — ВНИИЭФ) входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома". Институт основали в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь разработали первые отечественные атомную и водородную бомбы.В закрытом городе Арзамас-16 (с 1995 года Саров) в 1951 году запустили серийное производство первой модели советской атомной бомбы под названием "изделие РДС-1".Сейчас ВНИИЭФ — крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей предприятия были и остаются работы в области ядерного оружия.

