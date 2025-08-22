Рейтинг@Mail.ru
Путин прибыл в Саров - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:15 22.08.2025 (обновлено: 19:44 22.08.2025)
https://ria.ru/20250822/tsentr-2037046815.html
Путин прибыл в Саров
Путин прибыл в Саров - РИА Новости, 22.08.2025
Путин прибыл в Саров
Президент Владимир Путин прибыл в атомград Саров, где расположено одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса страны — Российский федеральный... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T18:15:00+03:00
2025-08-22T19:44:00+03:00
саров
россия
нижегородская область
глеб никитин
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037056095_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ec727647bee07d973475ec7ee93dfa9c.jpg
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин прибыл в атомград Саров, где расположено одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса страны — Российский федеральный ядерный центр — ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ — ВНИИЭФ) "Росатома", сообщил корреспондент РИА Новости.Главу государства у трапа самолета встретили первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, первый вице-премьер Денис Мантуров, начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, директор РФЯЦ — ВНИИЭФ Валентин Костюков, полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Путин в Сарове планирует пообщаться с сотрудниками предприятий атомной отрасли, осмотреть выставку, посвященную научно-образовательной инфраструктуре в городах особого назначения. Также президент возложит цветы к памятнику главному конструктору первой советской атомной бомбы — академику Юлию Харитону.Кроме того, в графике Путина встреча с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.Президент не раз приезжал в "колыбель русского атома" — город Саров. Он посещал его с рабочими визитами в 2003, 2012, 2014, 2020 и 2023 годах.Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ — ВНИИЭФ) входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома". Институт основали в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь разработали первые отечественные атомную и водородную бомбы.В закрытом городе Арзамас-16 (с 1995 года Саров) в 1951 году запустили серийное производство первой модели советской атомной бомбы под названием "изделие РДС-1".Сейчас ВНИИЭФ — крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей предприятия были и остаются работы в области ядерного оружия.
https://ria.ru/20250623/putin-2024852467.html
https://ria.ru/20250820/putin-2036607283.html
саров
россия
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Прибытие Путина в Саров
В Сарове главу государства у трапа встретили Сергей Кириенко, Денис Мантуров, Валерий Герасимов, Алексей Лихачев, директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков, полпред президента Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, передает корреспондент РИА Новости. Глава государства не раз приезжал в колыбель "русского атома" город Саров. Он посещал его с рабочими визитами в 2003, 2012, 2014, 2020 и 2023 годах. В закрытом городе Арзамас-16 (с 1995 года Саров) в 1951 году было запущено серийное производство первой модели советской атомной бомбы под названием "изделие РДС-1". Путин в Сарове планирует пообщаться с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли, осмотреть выставку, посвященную научно-образовательной инфраструктуре в городах особого назначения. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-08-22T18:15
true
PT0M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037056095_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9f579ce09e170558cd71c06c654e431d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саров, россия, нижегородская область, глеб никитин, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", политика
Саров, Россия, Нижегородская область, Глеб Никитин, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Политика
Путин прибыл в Саров

Путин прибыл в Саров, где расположен федеральный ядерный центр

Читать ria.ru в
Дзен
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин прибыл в атомград Саров, где расположено одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса страны — Российский федеральный ядерный центр — ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ — ВНИИЭФ) "Росатома", сообщил корреспондент РИА Новости.
Главу государства у трапа самолета встретили первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, первый вице-премьер Денис Мантуров, начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, директор РФЯЦ — ВНИИЭФ Валентин Костюков, полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийский экономического совета в расширенном составе в Минске - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Путин рассказал о развитии ядерной триады
23 июня, 15:07
Путин в Сарове планирует пообщаться с сотрудниками предприятий атомной отрасли, осмотреть выставку, посвященную научно-образовательной инфраструктуре в городах особого назначения. Также президент возложит цветы к памятнику главному конструктору первой советской атомной бомбы — академику Юлию Харитону.
Кроме того, в графике Путина встреча с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.
Президент не раз приезжал в "колыбель русского атома" — город Саров. Он посещал его с рабочими визитами в 2003, 2012, 2014, 2020 и 2023 годах.
Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ — ВНИИЭФ) входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома". Институт основали в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь разработали первые отечественные атомную и водородную бомбы.
В закрытом городе Арзамас-16 (с 1995 года Саров) в 1951 году запустили серийное производство первой модели советской атомной бомбы под названием "изделие РДС-1".
Сейчас ВНИИЭФ — крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей предприятия были и остаются работы в области ядерного оружия.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Путин высказался о ядерном щите России
20 августа, 22:11
 
СаровРоссияНижегородская областьГлеб НикитинВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала