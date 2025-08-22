https://ria.ru/20250822/tsentr-2037046815.html
Путин прибыл в Саров
Путин прибыл в Саров - РИА Новости, 22.08.2025
Путин прибыл в Саров
Президент Владимир Путин прибыл в атомград Саров, где расположено одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса страны — Российский федеральный... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T18:15:00+03:00
2025-08-22T18:15:00+03:00
2025-08-22T19:44:00+03:00
саров
россия
нижегородская область
глеб никитин
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037056095_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ec727647bee07d973475ec7ee93dfa9c.jpg
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин прибыл в атомград Саров, где расположено одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса страны — Российский федеральный ядерный центр — ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ — ВНИИЭФ) "Росатома", сообщил корреспондент РИА Новости.Главу государства у трапа самолета встретили первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, первый вице-премьер Денис Мантуров, начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, директор РФЯЦ — ВНИИЭФ Валентин Костюков, полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Путин в Сарове планирует пообщаться с сотрудниками предприятий атомной отрасли, осмотреть выставку, посвященную научно-образовательной инфраструктуре в городах особого назначения. Также президент возложит цветы к памятнику главному конструктору первой советской атомной бомбы — академику Юлию Харитону.Кроме того, в графике Путина встреча с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.Президент не раз приезжал в "колыбель русского атома" — город Саров. Он посещал его с рабочими визитами в 2003, 2012, 2014, 2020 и 2023 годах.Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ — ВНИИЭФ) входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома". Институт основали в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь разработали первые отечественные атомную и водородную бомбы.В закрытом городе Арзамас-16 (с 1995 года Саров) в 1951 году запустили серийное производство первой модели советской атомной бомбы под названием "изделие РДС-1".Сейчас ВНИИЭФ — крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей предприятия были и остаются работы в области ядерного оружия.
https://ria.ru/20250623/putin-2024852467.html
https://ria.ru/20250820/putin-2036607283.html
саров
россия
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037056095_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9f579ce09e170558cd71c06c654e431d.jpg
Прибытие Путина в Саров
В Сарове главу государства у трапа встретили Сергей Кириенко, Денис Мантуров, Валерий Герасимов, Алексей Лихачев, директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков, полпред президента Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, передает корреспондент РИА Новости. Глава государства не раз приезжал в колыбель "русского атома" город Саров. Он посещал его с рабочими визитами в 2003, 2012, 2014, 2020 и 2023 годах.
В закрытом городе Арзамас-16 (с 1995 года Саров) в 1951 году было запущено серийное производство первой модели советской атомной бомбы под названием "изделие РДС-1".
Путин в Сарове планирует пообщаться с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли, осмотреть выставку, посвященную научно-образовательной инфраструктуре в городах особого назначения.
🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-08-22T18:15
true
PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саров, россия, нижегородская область, глеб никитин, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", политика
Саров, Россия, Нижегородская область, Глеб Никитин, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Политика