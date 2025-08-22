https://ria.ru/20250822/trump-2037034657.html
Трамп хочет понять, смогут ли Путин и Зеленский работать вместе
Трамп хочет понять, смогут ли Путин и Зеленский работать вместе - РИА Новости, 22.08.2025
Трамп хочет понять, смогут ли Путин и Зеленский работать вместе
Президент США Дональд Трамп заявил, что отношения между президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским далеки от идеальных, однако Вашингтон намерен...
ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что отношения между президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским далеки от идеальных, однако Вашингтон намерен проверить, смогут ли они наладить совместную работу. "Посмотрим. Мы собираемся увидеть, смогут ли Путин и Зеленский работать вместе. Знаете, это как масло и уксус: они не очень-то ладят, по понятным причинам. Но посмотрим", – сказал Трамп журналистам. Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского не запланирована, но российский лидер готов с ним встретиться, когда будет готова повестка дня для саммита, пока ее нет, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
