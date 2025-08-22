Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:42 22.08.2025 (обновлено: 17:51 22.08.2025)
Трамп хочет понять, смогут ли Путин и Зеленский работать вместе
ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что отношения между президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским далеки от идеальных, однако Вашингтон намерен проверить, смогут ли они наладить совместную работу. "Посмотрим. Мы собираемся увидеть, смогут ли Путин и Зеленский работать вместе. Знаете, это как масло и уксус: они не очень-то ладят, по понятным причинам. Но посмотрим", – сказал Трамп журналистам. Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского не запланирована, но российский лидер готов с ним встретиться, когда будет готова повестка дня для саммита, пока ее нет, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Трамп хочет понять, смогут ли Путин и Зеленский работать вместе

Трамп: Путин и Зеленский по понятным причинам не очень ладят друг с другом

© Getty Images / Kevin DietschПрезидент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов в Вашингтоне. 22 августа 2025
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов в Вашингтоне. 22 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© Getty Images / Kevin Dietsch
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов в Вашингтоне. 22 августа 2025
ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что отношения между президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским далеки от идеальных, однако Вашингтон намерен проверить, смогут ли они наладить совместную работу.
"Посмотрим. Мы собираемся увидеть, смогут ли Путин и Зеленский работать вместе. Знаете, это как масло и уксус: они не очень-то ладят, по понятным причинам. Но посмотрим", – сказал Трамп журналистам.
Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского не запланирована, но российский лидер готов с ним встретиться, когда будет готова повестка дня для саммита, пока ее нет, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
