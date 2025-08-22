https://ria.ru/20250822/trump-2036900751.html
В Белом доме анонсировали выступление Трампа
В Белом доме анонсировали выступление Трампа
В Белом доме анонсировали выступление Трампа
Президент США Дональд Трамп в 19:00 мск пятницы выступит с заявлением, следует из расписания Белого дома, распространенного его пресс-службой. РИА Новости, 22.08.2025
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в 19:00 мск пятницы выступит с заявлением, следует из расписания Белого дома, распространенного его пресс-службой."Овальный кабинет, 12:00 (19:00 мск. — Прим. ред.). Президент сделает заявление", — говорится в графике.
В Белом доме анонсировали выступление Трампа
