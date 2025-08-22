Жителей Херсонской области поздравили с Днем государственного флага России
Военнослужащие комендатуры Херсонской области поздравили жителей с Днем флага РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийский государственный флаг на фоне кремлевской башни
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 22 авг - РИА Новости. Военнослужащие военной комендатуры Херсонской области поздравили с Днём государственного флага России жителей Херсонской области и раздали на блокпостах сувенирные российские триколоры и ленты в цветах российского флага, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Наш флаг это не только один из основных государственных атрибутов, но и символ единства, который объединяет всех нас вокруг одной цели: достижения величия нашей Родины - России. Дорогие жители Херсонской области, мы, военнослужащие военной комендатуры, поздравляем вас с Днём государственного флага Российской Федерации!", - сказал журналистам военнослужащий военной комендатуры с позывным "Дон".
Флаги и праздничная атрибутика 22 августа раздаются военнослужащими на многих блокпостах области.
"Российский триколор объединяет наш многонациональный народ. Он овеян воинской и трудовой славой многих поколений наших соотечественников. Именно поэтому так важно уважать государственную символику нашей страны. Рассказывать о ее значении своим детям и внукам. Ведь настоящее и будущее России зависит от каждого из нас", - заключил военный.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.