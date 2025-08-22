https://ria.ru/20250822/trikolory-2036896789.html

Жителей Херсонской области поздравили с Днем государственного флага России

Жителей Херсонской области поздравили с Днем государственного флага России - РИА Новости, 22.08.2025

Жителей Херсонской области поздравили с Днем государственного флага России

Военнослужащие военной комендатуры Херсонской области поздравили с Днём государственного флага России жителей Херсонской области и раздали на блокпостах... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T07:35:00+03:00

2025-08-22T07:35:00+03:00

2025-08-22T07:35:00+03:00

россия

херсонская область

днепр (река)

день государственного флага россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_9bf554a820e6f7dc4ab20cf1a1081eea.jpg

ГЕНИЧЕСК, 22 авг - РИА Новости. Военнослужащие военной комендатуры Херсонской области поздравили с Днём государственного флага России жителей Херсонской области и раздали на блокпостах сувенирные российские триколоры и ленты в цветах российского флага, передаёт корреспондент РИА Новости. "Наш флаг это не только один из основных государственных атрибутов, но и символ единства, который объединяет всех нас вокруг одной цели: достижения величия нашей Родины - России. Дорогие жители Херсонской области, мы, военнослужащие военной комендатуры, поздравляем вас с Днём государственного флага Российской Федерации!", - сказал журналистам военнослужащий военной комендатуры с позывным "Дон". Флаги и праздничная атрибутика 22 августа раздаются военнослужащими на многих блокпостах области. "Российский триколор объединяет наш многонациональный народ. Он овеян воинской и трудовой славой многих поколений наших соотечественников. Именно поэтому так важно уважать государственную символику нашей страны. Рассказывать о ее значении своим детям и внукам. Ведь настоящее и будущее России зависит от каждого из нас", - заключил военный. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250822/dnr-2036887534.html

россия

херсонская область

днепр (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, херсонская область , днепр (река), день государственного флага россии